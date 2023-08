Range Rover House opent de deuren op het Albertplein in Knokke-Heist: primeur voor de Benelux

Het eerste Range Rover House in de Benelux, waar klanten de SV Bespoke-service en personalisatiemogelijkheden kunnen ontdekken, is geopend op het Albertplein in Knokke-Heist.

Deze zomer kan men de exclusieve pop-upstore bezoeken aan het Albertplein in Knokke, de exclusieve SV Bespoke-service van Range Rover. Daarnaast worden ze er verwend door high-end partners Pierre Marcolini en Taittinger.

In het Range Rover House wordt de nieuwe SV Bespoke-service gepresenteerd, waarmee eigenaars van de Range Rover Autobiography en Range Rover SV-modellen hun wagen kunnen personaliseren als nooit tevoren.

De SV Bespoke-service biedt 391 interieurkleurenschema’s, 230 extra lakkleuren (met zowel satijn- als glansopties) en een ‘Match-to-Sample’ kleur- en verfdienst waarmee de klant eindeloze opties ter beschikking heeft.

“We zijn verheugd om de deuren van het eerste Range Rover House in de Benelux te openen. Hier bieden we zowel nieuwe als bestaande klanten een exclusieve kijk in onze ‘Modern Luxury’-strategie, met onze SV Bespoke-service als absoluut hoogtepunt”, aldus Nicole Prins, marketing & PR-director bij JLR Benelux.

De pop-up is tot en met 31 augustus geopend, dagelijks van 10 tot 18 uur. Van 1 september tot en met 8 oktober zal het Range Rover House enkel in het weekend geopend zijn.