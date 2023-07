Raf uit Hooglede is zijn F1-wagen nog niet kwijt: “Laatste bod bedroeg 91.000 euro, maar was niet voldoende voor verkoper”

Zaterdagavond werd de allereerste veiling op zerros.be afgesloten. Op die veiling bood eigenaar en initiatiefnemer Raf Zerrouk onder meer een Formule 1-wagen aan. Die bolide is nog niet verkocht, maar er zijn nog gesprekken aan de gang tussen de verkoper en de laatste bieder.

“Voor een allereerste keer dat ik een online veiling deed, kan ik niet klagen”, reageert Raf Zerrouk. “We hadden geïnteresseerde bieders van België maar ook van Italië, Nederland, Engeland en Hongarije. Het meest in het oog springende item was natuurlijk de Formule 1-wagen waarin alle technologie nog aanwezig was met uitzondering van de motor. Het laatste bod bedroeg 91.000, euro maar dat was niet voldoende voor de verkoper. Dat wil niet zeggen dat het definitief voorbij is: er zijn nog gesprekken mogelijk tussen verkoper en de laatste bieder. Ik geloof wel dat er een gulden middenweg kan gevonden worden.”

“Ook de hoed die Larry Hagman of JR uit de serie Dallas droeg op de set van de populaire televisieserie werd te koop aangeboden. Die hoed heeft de handtekeningen van acht Dallas-vedetten. Er kwam een bod van 500 euro voor die hoed maar ook hier werd de reserveprijs die de verkoper wilde, niet bereikt.”

Voor herhaling vatbaar

“Het was dus de eerste keer dat we met zerros.be een onlineveiling hebben georganiseerd en het is zeker voor herhaling vatbaar. Eind augustus staat er alvast een nieuwe editie op de planning. Natuurlijk blijven we ook uitpakken met onze live veilingen, maar een online veiling is een prima aanvulling. Met een live veiling kun je nooit iedereen bereiken terwijl een online veiling voor de hele wereld toegankelijk is. Beide veilingen zijn dus perfect complementair.”