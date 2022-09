Quickletter en New Neon slaan handen in elkaar en worden Marker, nieuwbouw op Krommebeekpark

De bedrijven Quickletter uit Roeselare en New Neon uit Pittem, die beiden gespecialiseerd zijn in visuele communicatie, gaan voortaan samen door het leven als Marker. Op donderdag 29 september werd de symbolische eerste steen gelegd van een gloednieuw kantoor aan het Krommebeekpark. Het bedrijf zal straks duidelijk te zien zijn vanop de Rijksweg. “We waren echt op zoek naar een zichtlocatie in Roeselare”, aldus bestuurders Frederick Cornette en Frederick Vansteenkiste.

Quickletter en New Neon zijn samen goed voor maar liefst zeventig jaar ervaring binnen de reclamesector. Terwijl Quickletter zich de voorbije jaren focuste op voertuigreclame, zette New Neon vooral in op bedrijfsreclame. “Een fusie leek ons meer dan logisch. Op deze manier groeien we ook uit tot een van de grootste spelers in ons land die zowel voertuig- als gebouwreclame aanbieden”, aldus Frederick Cornette. Donderdagavond werd de nieuwe naam van het bedrijf onthuld. Dat wordt ‘Marker’. “We zijn helemaal klaar voor de toekomst en dat betekent ook dat we onze diensten moeten centraliseren op een locatie. We zochten in de regio Roeselare. Een ondernemende regio, een erg goede plaats voor een bedrijf dat in visuele reclame doet. Sowieso moest het ook een zichtlocatie zijn”, aldus Frederick Vansteenkiste. Die werd gevonden op het Krommebeekpark in Beveren. Daar werd donderdagavond de eerste steen gelegd van een gloednieuw kantoorgebouw. “We zijn heel tevreden dat we tegen eind 2023 op deze site ons nieuw gebouw mogen openen. Vanop de Rijksweg is het gebouw duidelijk zichtbaar en deze locatie ligt perfect tussen de huidige gebouwen in Pittem en langs de Liebeekstraat in Roeselare.”

Plaats voor zeventig werknemers

Het nieuwe hoofdkwartier van Marker is ontworpen door SOM Architecten en wordt gerealiseerd door Govar Industriebouw. “Het zal goed zijn voor 3.500 vierkante meter productieruimte en ongeveer 1.000 vierkante meter kantoorruimte. Dat betekent een drievoud van onze huidige capaciteit”, aldus Cornette. Het nieuwe gebouw zal plaats bieden voor een zeventigtal personen. “Momenteel werken er vijfendertig mensen bij ons. We willen dus ons team gevoelig versterken. Vooral monteurs zijn altijd welkom”, aldus Vansteenkiste.