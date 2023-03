Proxy Delhaize op Veemarkt in Kortrijk is opnieuw open

Vanaf 22 maart kunnen inwoners van Kortrijk opnieuw terecht in de Proxy Delhaize op de Veemarkt na twee weken renovatie.

De winkel gaat van 430 vierkante meter naar 640 vierkante meter oppervlakte en het vers assortiment wordt uitgebreid. Ook op vlak van duurzaamheid werden grote inspanningen gedaan.

“Klantvriendelijkheid, verse producten, makkelijk bereikbaar, centraal gelegen, duurzaam, open op zondag, zijn kenmerken die Proxy Delhaize Veemarkt typeren”, zeggen Arthur en Brecht Devos, de zelfstandige uitbaters. Zij zijn intussen de vierde generatie in de familie die een winkel openhouden.

Nog duurzamer

De uitbaters van Proxy Delhaize Veemarkt hebben hun vernieuwde supermarkt voorzien van de nieuwste technologieën om hun winkel nog duurzamer te maken. “We hebben het pand geoptimaliseerd voor maximale energie-efficiëntie op vlak van isolatie en warmte, en installeerden ook ledverlichting. Er werd er ook voor gekozen alle open koelmeubels te vervangen door koelmeubels met deuren, zo verbruiken ze wel 60 procent minder energie”, aldus Arthur en Brecht. “We zijn er trots op dat we onze ecologische voetafdruk verminderen en ons steentje bijdragen aan een duurzamere toekomst.” De vernieuwde winkel zal 7 medewerkers tellen.

Verschillende innovaties

De winkel heeft drie quickscans en drie kassa’s. “We willen het winkelen aangenamer maken door nieuwigheden.”

Om nog beter in te spelen op de behoeften van de klant voerde de Proxy Delhaize verschillende innovaties uit. “De focus ligt op verse producten aangezien Proxy hierin gespecialiseerd is.” Voortaan kunnen klanten bij Proxy Delhaize Veemarkt terecht voor een verrassend assortiment van fruit en groenten, een ruime kaasafdeling, veel soorten vis, een uitgebreid aanbod aan vlees en fijne vleeswaren, wijnen, vers brood en een snelle hap. Klanten die een snelle lunch willen meenemen, hebben een ruime keuze in de ToGo-afdeling en kunnen meteen afrekenen aan de quickscankassa.

Proxy Delhaize Veemarkt bevindt zich in de Sint-Jansstraat 2. De winkel is open van maandag tot zaterdag van 8 tot 19.30 uur en op zondag van 8 tot 18 uur. “Klanten kunnen een uur gratis parkeren in de ondergrondse parking onder winkelcentrum K.”