Proxy Delhaize in voormalige Ciné Capitole in Langestraat

In de voormalige Cinema Capitole in de Langestraat opent nog dit jaar een Proxy Delhaize. “We zijn al goed vertegenwoordigd in Oostende, maar er is nog plaats voor kleine supermarkten vlak in het centrum”, zegt woordvoerder Roel Dekelver.

Er is wel wat beweging in de Oostendse supermarktwereld. Vorige week opende nog de Jumbo op de Torhoutsesteenweg en stelde Delhaize zijn vernieuwde zaak op het Hazegras voor. Maar met een Proxy Delhaize in de Langestraat komt er nu ook een kleine buurtwinkel in het stadscentrum bij. Delhaize huurt er de voormalige Cinema Capitole, een modernistisch pand uit de jaren ‘50 van de vorige eeuw. Opvallend is de blinde tweede verdieping met een groot bas-reliëf in gegoten cement, naar een ontwerp van de Brugse beeldhouwer Michel Poppe. Het kunstwerk stelt een wagenmenner voor, mogelijk verwijzend naar de Amerikaanse film Ben Hur uit 1959.

Te voet of per fiets

“Wij hebben de ambitie om er nog dit jaar een winkel te openen”, bevestigt Roel Dekelver van Delhaize. “We huren het pand en zoeken nog een uitbater voor de zelfstandige winkel. Geïnteresseerden zijn nog welkom en kunnen zich altijd melden via onze website. Wij zijn al sterk vertegenwoordigd in Oostende met de winkels op het Hazegras en in de Searena, maar merken dat er naast de grote supermarkten nog plaats is voor kleinere winkels die voor de mensen nabij zijn. Winkels waar je te voet of met de fiets naartoe kan, die zich vlak in het centrum bevinden en die vroeg open gaan en pas laat weer sluiten, ook op zondag. We mikken uiteraard ook op toeristen.”