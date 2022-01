Profploeg op bezoek in Izegem om kernwinkelgebied extra dynamiek te geven

Stad Izegem is door het kabinet van minister Crevits geselecteerd om de profploeg op bezoek te krijgen. “Dat is een team van experten die advies geven over hoe je een bepaald probleem in de handelskern kan oplossen”, weet Economieschepen Lisbet Bogaert.

De profploeg van Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, gaat op bezoek bij in totaal 82 gemeenten om advies te geven over het versterken van de handelskern op het vlak van ruimtelijke ordening, e-commerce, vastgoed, events, stedelijke logistiek en sociale media.

“Leegstand in het centrum van een gemeente of stad zorgt voor verloedering en zorgt zelf ook voor extra leegstand. De aantrekkingskracht van een kerngebied neemt af. Daarom moeten we de handelskernen van onze gemeenten herdenken. Hoe ga je om met de vrijgekomen ruimte? Met de profploeg willen we lokale besturen ondersteunen in die aanpak. Een wisselwinkel, extra parkeergelegenheid of extra groen kan net die troef zijn om een leegstaand pand nieuw leven in te blazen en zo de kern te versterken”, aldus Hilde Crevits.

Verborgen parels

Er komt ook een investeringsfonds om handelspanden aan te kopen, de regelgeving wordt aangepast en er werd een profploeg aangesteld. Dat is een team van experten dat op pad gaat in de handelskern op zoek naar verborgen parels, naar mogelijkheden om de kern te versterken.

Runshopping zal de norm blijven in Izegem, maar we hopen leegstand terug te dringen

“Wij hadden ook een dossier ingediend. Je moest een specifiek project indienen en wij hadden daarbij onze Marktstraat waar op het huisnummer 8-10 al zowat een decennium een zeer ruim handelspand leeg staat. Maar ondertussen is er daar al schot in de zaak gekomen. De eigenaar (Vabeld, red.) heeft zelf een voorstel ingediend. Op die plannen kunnen we nog niet ingaan, omdat daar het advies nog moeten worden geformuleerd.”

“Maar het is niet omdat daar nu hopelijk schot in de zaak komt, dat we geen beroep kunnen doen op de profploeg. We willen hen een kijkje laten nemen naar ons hele kernwinkelgebied. Een extern oog ziet soms meer dan mensen die er midden in wonen en werken.”

De schepen vindt overigens dat er recent toch weer wat animo komt in het handelsleven in Izegem. “We moeten niet onder stoelen of banken steken dat er nog leegstand is, maar er zijn ook ondernemers die starten. In de Markstraat opende Morningstar zopas de deuren, is Chantly zich aan het herlokaliseren, kwam Allossa er vrij recent bij en pal op de Marktstraat heb je Lily’s. Ook de nieuwe uitbaatster van Tearoom Isis bewees in moeilijke tijden een blijver te zijn.”

Trekpleisters

“In de Markstraat en op de Grote Markt hebben we ook enkele zaken die al jaren een trekpleister zijn als de Verso en de Standard Boekhandel. We weten dat runshopping hier de norm zal blijven, niemand komt een dagje winkelen in onze stad. Maar ook in de Roeselaarsestraat is Fashion by Elle erbij gekomen en Cozette huist hier in ‘t Meilief.”

“We blijven niet blind voor het feit dat er uiteraard nog leegstaande panden zijn, niet enkel in de Marktstraat, maar ook elders in ons kernwinkelgebied. Dat willen we terugdringen. Normaal zullen wij na 31 januari horen wanneer de profploeg op bezoek kan komen. We hopen dan met hun suggesties aan de slag te kunnen gaan.”