Professionele lijnvissers varen in toekomst mogelijk onder Belgische vlag

België werkt aan een wettelijk kader zodat professionele hengelvissers onder Belgische vlag kunnen varen. Door dat gebrek aan een kader varen zij momenteel in Belgische wateren onder Nederlandse vlag.

In mei begon het vissersseizoen voor de Belgische professionele hengelvissers. Dan varen ze uit op zoek naar zeebaars. De scholen vinden is een kunst en vergt de nodige ervaring.

Zo is de zeebaars bijvoorbeeld een lichtjager, en minder licht betekent minder vis. Daarom vertrekken de boten al een uur voor zonsopgang, meestal uit hun basishaven Nieuwpoort, om de visgronden te bereiken zodra het daglicht is.

Lange uren

Vooral in de zomer draaien de lijnvissers lange uren. “We zijn met minstens twee aan boord zodat we afwisselend kunnen slapen. Soms slapen we maar vier uur per dag.” Aan het woord is Laurent Raynal (51), al twaalf jaar professioneel hengelvisser en voorzitter van de Low Impact Fishery Southern Northsea (LIFSN).

“Ik leerde het hengelvissen kennen door mijn grootvader en deed het lang enkel voor de sport. Zodra de mogelijkheid ontstond om het professioneel te doen, vroeg ik mijn licentie aan.”

Het eigenaardige is dat Belgische hengelvissers met een licentie niet onder Belgische vlag kunnen varen en bijgevolg opteren voor Nederland. Daar hoopt vicepremier en federaal minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) verandering in te brengen door een Belgisch wettelijk kader te ontwerpen. Hij betrok hierbij de sector door te rade te gaan bij LIFSN.

“De vloot is niet per se vragende partij, tenzij de condities die de Belgische overheid voorlegt interessanter en beter zijn dan die van Nederland”, vertelt Laurent. Het ingewikkeldste was om het koninklijk besluit op te stellen; nu zijn er op regionaal niveau nog enkele vertragingen.

Moeilijk als hoofdberoep

“De hengelvisserij is mijn leven. Ik hou van het jagen op zeebaars”, zegt Laurent glunderend op zijn boot Raycor. Helaas kan hij er niet zijn hoofdberoep van maken omdat hij wettelijk gezien niet genoeg vis mag aanleveren om het rendabel te houden.

“Vroeger mochten we tot 12 ton op een jaar per vaartuig aanleveren, maar op 6 à 7 jaar tijd minderde dat tot een limiet van 5,9 ton per jaar. Dat heb je snel opgevist”, deelt hij mee.

De beperking kwam er omdat de zeebaars beschouwd wordt als een vis die mogelijk kan uitsterven aangezien zowel professionele als sportlijnvissers op de zeebaars vissen.

Gegeerd in de keuken

“Het is trouwens ook een lekkere vis en dus gegeerd in de keuken. De maatregelen helpen, want het visbestand stijgt, maar de beperking maakt het onmogelijk om een lijnvisser in hoofdberoep te zijn. Het wordt pas leefbaar vanaf ongeveer 10 ton”, weet Laurent.

Zodra dit het geval wordt, maakt hij er zijn hoofdberoep van. “Graag zie ik dan liever op mijn boot NP van Nieuwpoort staan dan BR van Breskens, met een Belgische vlag ter associatie. Momenteel moeten lijnvissers onder Nederlandse vlag 50% van hun vangst in Nederland aanlanden, maar toch landt de vloot vooral in Nieuwpoort met hun vis”, geeft hij toe.

Oplossing

In de toekomst zal dit misschien niet meer mogelijk zijn als Nederland hier strenger op toeziet. Ondertussen maakt in de Nieuwpoortse vismijn de zeebaars voor 25% van alle ingebrachte vis uit. “Mocht dat wegvallen zou dat een enorme aderlating zijn voor de vismijn en ook organisatorisch zou het voor ons niet evident zijn. Als de vloot dan onder Belgische vlag kan varen, biedt dat wel een oplossing”, concludeert Laurent.

(DV)