Primeur voor ons land: Wevelgemnaar opent eerste mobiel immokantoor van België

Het Wevelgemse immokantoor Habitat opent vandaag de deuren van het eerste mobiel en zelfvoorzienend immokantoor van ons land. De volledig ingerichte mobilhome is een werkplek voor makelaars die verder van het hoofdkantoor in Wevelgem wonen en gaat tot bij de klanten om compromissen te tekenen. Hij zal ook wekelijks te zien zijn op lokale markten en events waar mensen kunnen binnenstappen met hun vastgoedvragen.

Habitat doorbreekt graag het traditionele immopatroon. Zo verkoopt het al woningen via sociale media, nu wil zaakvoerder Emmanuel Louf het immokantoor letterlijk tot bij de mensen brengen. “Bij Habitat willen we onze klanten de best mogelijke immo-ervaring geven”, legt Emmanuel uit. “Het idee voor het mobiel kantoor kwam er toen Jason, onze makelaar in regio Ieper-Poperinge, aansloot. Hij was overtuigd van ons concept, maar worstelde met één probleem: zijn klanten moesten tot in Wevelgem komen om een compromis te tekenen.”

Beleving

“Bij Habitat is het tekenen van een compromis een beleving. Een vers getapt pintje, een losse babbel aan de bar en de krabbel zetten. We willen die beleving garanderen, ook op andere locaties. Zo rees het idee van een mobiel kantoor. We brengen de Habitat-beleving tot bij de mensen.”

© GF

In de mobilhome biedt plaats aan zeven personen, er is verwarming en airco, de mogelijkheid om een fris pintje en een koffie te zetten “en vooral een aangename werkplek voor onze makelaars. Al onze mensen kunnen de mobilhome reserveren om de ene week op locatie te werken in centrum Ieper en de week erna pakweg in Vichte. We zullen ook wekelijks aanwezig zijn op lokale markten. Zo brengen we het vastgoed-concept terug naar de mensen.”

Zonnepanelen op dak

Duurzaamheid is ook bij het mobiele kantoor het codewoord. “We werken nu al voor 95 procent zonder papier. Alles gebeurt digitaal, behalve het tekenen van een compromis. Ook onze verplaatsingen gebeuren met een minimum aan uitstoot. Onze makelaars gebruiken elektrische steps voor korte verplaatsingen zoals huisbezoeken. Op het dak van onze mobilhome liggen zonnepanelen die een zware lithiumbatterij opladen. Zo kunnen we volledig zelfvoorzienend werken. In de mobilhome zullen ook elektrische steps aanwezig zijn voor korte verplaatsingen.”

Voorlopig zal het mobiel kantoor vooral te zien zijn in West-Vlaanderen in de regio’s waar Habitat actief is. “We willen verder doorgroeien in heel Vlaanderen. Naarmate ons vastgoedkantoor groeit, is het zeker een optie om dit mobiel concept uit te breiden. Dit zie ik dan wel in combinatie met de opening van extra vaste co-workinghubs in andere centrumsteden in Vlaanderen.”

© GF