Prijzenpot van 20.000 euro Waregems winkelcentrum Het Pand verdeeld, dertiger uit Wakken wint hoofdprijs

Winkelcentrum Het Pand heropende vorige maand met een grandioos openingsweekend. Een hele week lang kon men via de Waregem-app deelnemen aan een wedstrijd met een vette prijzenpot van maar liefst 20.000 euro, die door WAGSO en alle handelaars werd verzameld. Vinnie Roelens (30) kaapte de hoofdprijs weg en mag een jaar lang gratis winkelen in Albert Heijn.

Heel wat bezoekers namen tijdens het openingsweekend van het vernieuwde Pand deel aan de wedstrijd via de Waregem-app. Door een code te scannen kwam men in aanmerking voor een van de 111 prijzen die verzameld werden. Nadien werd via een prijsvraag een wedstrijd georganiseerd om de winnaars aan te duiden.

Reischeques

Vinnie Roelens (30) uit Wakken kaapte de hoofdprijs weg. Hij mag een jaar lang voor 100 euro per week winkelen in Albert Heijn. Ook de andere grote prijzen werden donderdagavond 15 september uitgereikt.

Charlotte Derveaux en Gino Vandenbossche winnen elk een reischeque van 1.000 euro bij TUI. Celine Goedbloed, Marye Bakker, Melina Delbeke en Myriam Vandekerckhove ontvangen elk 500 euro aan waardebonnen van River Woods. Bij Corner, a touch of Sportline, worden zelfs negen winnaars in de watten gelegd. Yasmina Michiels en Mathieu Vanassche slepen een bon van 500 euro in de wacht en de andere zeven winnaars ontvangen waardebonnen van 100 of 200 euro.

Nog wedstrijden

De komende twee weken ontvangen alle andere winnaars hun prijzen in de vorm van waardebonnen bij de verschillende handelszaken in Het Pand.

“In de toekomst zullen we geregeld een wedstrijd koppelen aan de Waregem-app”, zegt schepen van Lokale Economie Kristof Chanterie (CD&V). “Registreren en scannen blijft dus de boodschap!”