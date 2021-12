Prijzenpot van 12.500 euro voor ‘Shop en Beleef’

Handelaarsvereniging ‘Shop en Beleef’ pakt voor haar traditionele eindejaarsactie uit met een flink gespijsde prijzenpot van 12.500 euro aan cadeaubonnen. Ook via een leuke foto-actie vallen er extra bonnen te winnen.

Een negentig handelaars uit Menen, Rekkem en Lauwe nemen aan de eindejaarsactie deel. Die loopt tot 16 januari, zodat klanten ook tijdens de solden volop stempels kunnen verzamelen. Voorzitter Dirk Deleye van Shop en Beleef doet een warme oproep: “Koop lokaal bij onze handelaars, vraag naar je stempelkaart en je wordt beloond. Als klant krijg je per aankoopschijf van 5 euro een stempel. Met elke volle kaart (20 stempels) maak je kans op onze prijzenpot van 12.500 euro aan cadeaubonnen. Je mag zoveel meedoen als je wil. De hoofdprijs is goed voor 5.000 euro. Verder zijn er 5 x 500, 10 x 250 en 100 x 25 euro aan bonnen te winnen. Die kan je verzilveren bij onze plaatselijke handelaars. De trekking zal eind januari plaatsvinden.”

IJsbeer

Dankzij een financiële reserve die de handelaarsvereniging in het verleden aanlegde, konden handelaars tijdens de voorbije coronaperiode gratis deelnemen aan de verschillende acties van Shop & Beleef. “Maar nu is dat spaarpotje opgebruikt. Geïnteresseerde winkeliers kunnen wel nog steeds aansluiten bij onze eindejaarsactie. Voor een bijdrage van 75 euro kunnen ze hun klanten verwennen met stempels en cadeaubonnen. Ook als consument kun je de plaatselijke handel steunen door een Shop en Beleef-cadeaubon van 10, 15 of 25 euro te kopen.” Niet alleen reclamespotjes op Jess FM vestigen de aandacht op de deelnemende winkels aan de spaaractie. Op de Grote Markt van Menen maakt een opvallende ijsbeer promotie voor de eindejaarsactie, ook in Rekkem en Lauwe staan winterse blikvangers opgesteld. “We hebben er een leuke actie aan gekoppeld. Wie een foto neemt bij een van onze blikvangers en die op de Facebookpagina van Shop en Beleef post, maakt kans om een cadeaubon te winnen”, besluit Dirk Deleye. (Carlos Berghman)