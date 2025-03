Prijzenbreker Planet Destock opent vestiging in Izegem: “Na twee in Henegouwen, de eerste in Vlaanderen”

In de Kortrijksestraat 268 in Izegem, pal tegenover Delhaize en naast de Poolse supermarkt Malinka, is sinds deze week Planet Destock open. Je kunt er terecht voor (fris)dranken, maar ook nog een breed gamma aan producten: van snoep over droge voedingswaren tot wasproducten.

Het is de derde vestiging van Planet Destock, de eerste in Vlaanderen. De andere twee situeren zich in Henegouwen, meer bepaald in Hornu en La Louvière. Het is het echtpaar Bilel Gnouma en Celine Ohlen dat de zaak runt. “We zijn vooral bekend om onze dranken”, zegt Celine. “Van de courante frisdranken tot energy drinks. We verkopen ook chips, pasta, huishoudolie, ontbijtgranen… Maar ook ook was- en onderhoudsproducten. En dat alles aan zeer scherpe prijzen en vaak ook nog met promoties.”

De winkel is van maandag tot en met zaterdag open van 9 tot 18.30 uur. “We zijn tevreden met deze locatie, ook al door de ruime parking die er hier voor de deur is.”