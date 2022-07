Prijs appartementen daalt lichtjes: “De grote vraag naar tweede verblijven van tijdens de coronacrisis is gestabiliseerd”

In de eerste helft van 2022 werden er in West-Vlaanderen 4,2 procent minder appartementen en huizen verkocht dan in dezelfde periode voor 2021. Dat blijkt uit cijfers van de Notarisbarometer. De gemiddelde kostprijs van een huis in onze provincie is ook gestegen met 5,4 procent. Opvallend is wel dat gemiddelde kostprijs van een appartement met 1,1 procent is gedaald in tegenstelling tot de rest van België.

In het afgelopen half jaar werd er in België opnieuw heel wat vastgoed verkocht, maar niet iets minder dan in 2021. Overal in Vlaanderen, behalve in Oost-Vlaanderen daalde het aantal transacties. In West-Vlaanderen was die daling zelfs het grootst met 4,2 procent minder verkoop van vastgoed.

“Dat was al duidelijk in het eerste trimester van 2022. In de eerste 4 maanden was er daar al een daling van 1,6 procent”, vertelt notaris Bart van Opstal. “En dat is maar goed ook, zo kan de vastgoedsector wat ademhalen en tot rust komen na twee turbulente jaren.” Met 13,1 procent van alle verkochten huizen en appartementen over België staat West-Vlaanderen nog steeds op een mooie derde plaats, na Antwerpen en Oost-Vlaanderen.

Daling kostprijs appartement

De gemiddelde prijs voor het vastgoed in België stijgt. In West-Vlaanderen steeg de prijs van een huis in het afgelopen half jaar met 5,4 procent. De gemiddelde kostprijs van een huis bedraagt nu 310.854 euro. Dat is een van de goedkoopste opties in Vlaanderen, alleen de provincie Limburg kan daar onder blijven.

“Er is minder vraag naar tweede verblijven, de tsunami van tijdens de coronacrisis is weggewerkt”

De gemiddelde prijs van een appartement in West-Vlaanderen is opvallend gedaald met 1,1 procent. Dat komt neer op een gemiddeld bedrag van 285.610 euro. Integendeel tot de rest van Vlaanderen, waar de appartementsprijzen stijgen. Maar ondanks de lichte daling is onze provincie nog altijd de duurste om een appartement aan te kopen. “De afgelopen maanden is er overal minder vraag geweest naar appartementen, maar in West-Vlaanderen zijn er het meeste appartementen door het grote aanbod aan de kust. Het is dus ook logisch dat daar de cijfers eerst gaan dalen”, verklaart van Opstal.

“Tijdens de coronacrisis hadden we heel veel vraag van mensen, die een tweede verblijf wilden aankopen aan de kust. Die tsunami is nu weggewerkt en de vraag is terug gestabiliseerd naar het niveau van voor 2020. Maar de prijs van de appartementen daalt ook, omdat investeerders, die appartementen opkopen om door te verhuren nu iets meer aan het twijfelen zijn door het economische klimaat nu. Een algemene en logische trend”, besluit van Opstal.