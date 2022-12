Porcellino ontvangt Yes-award op kerstmarkt voor goede doelen in Roeselare

Tijdens de kerstmarkt voor goede doelen in de Zuidstraat in Roeselare werd de Yes-award uitgereikt aan de beste aanwezige mini-onderneming.

YES staat voor Young EntrepreneurShip: voor Yes we can, voor Yes aan het ondernemen en zeker voor Yes aan alle mogelijkheden en kansen. De algemene winnaar is Porcellino geworden. De jury was onder de indruk van het volledige verhaal van de mini-onderneming uit Brugge (Ter Groene Poorte).

Op de kerstmarkt werden zelfgemaakte gedroogde worsten verkocht. Maar achter deze gedroogde worsten zit veel meer: de jonge ondernemers hadden de varkens zelf geselecteerd en ook zelf volledig verwerkt. Daarnaast werd ook smout aangeboden en kon je proeven van een lekker broodje pulled pork.