Pop-in RSL brengt extra beleving naar Grote Markt in Roeselare

Vier ondernemingen beginnen samen met de Pop-in RSL showroom op de Grote Markt. Het idee kwam van Rik Leenknecht die met zijn The Lightstore op zoek was naar een tijdelijke oplossing gedurende de werken in de Jan Mahieustraat. Samen met Electro Mandel, Elle’Z Wear en Samyn Wonen zorgen ze voor beleving.

Om de dienstverlening naar hun klanten te behouden en de bereikbaarheid voor hun medewerkers te garanderen, verhuist The Lightstore tijdens de werken in de Jan Mahieustraat tot half juni naar een tijdelijke locatie op de Grote Markt. “Gezien het pand zeer groot is, vonden we snel een aantal partners om de ruimte uit te baten”, horen we van Rik Leenknecht en Melanie Beernaert, zaakvoerders van The Lightstore. “Van het voormalige Huis van Sinterklaas maken we samen met Electro Mandel, Elle’Z Wear en Samyn Wonen een belevingswinkel rond verlichting, slim energiebeheer, fashion, kunst en interieur.”

Nog plaats over

Ze zijn nog op zoek naar een vijfde partner. “Vooraan is er nog heel wat ruimte, het ideale zou een barista of zo zijn, past perfect bij wat we brengen en de locatie op de Grote Markt, geïnteresseerden kunnen steeds contact opnemen.”

Nog een barista erbij zou perfect zijn

“Voor ons is het vooral belangrijk dat we de continuïteit van onze service kunnen garanderen”, aldus Rik nog. Voor Ellez’Z Wear is het een ander verhaal. De zaak van de zussen Michelle en Chanel Delforce is het nieuwe stap in hun droom om te ondernemen. “We zaten in de Meensesteenweg met onze winkel, maar moeten het vooral hebben van homeparty’s waarbij een groep vriendinnen kennis maakt met het aanbod. Door corona is dat een pak moeilijker. Toen we lazen dat Rik en Melanie op zoek waren naar partners voor hun pop-up locatie, hebben we meteen contact opgenomen. Dit is voor ons een kans om onze zaak meer naambekendheid te geven”, klinkt het bij de zussen.

Museum

Samyn Wonen is dan weer een gevestigde waarde, opgericht in 1920 en sinds 1963 op de huidige locatie in de Noordlaan. Met David Phlypo zit de vierde generatie in het bedrijf. “We zijn blij dat we van dit concept deel kunnen uitmaken. Toen ik de ruimte ontdekte, merkte ik direct de huiselijke sfeer, maar deed het me ook aan een museum denken. We zijn aan de slag gegaan met design uit de jaren 50 en 60 en passende kunst.” Ook Electric Scooters & Bikes uit Hooglede staat er met een elektrische scooter. “Een perfecte toevoeging voor hetgeen Electro Mandel doet. We willen tonen dat elektrische scooters modern zijn, zonder uitlaat en lawaai”, aldus Rik Hanne.