POC Real Estate huist voortaan in nieuw kantoor in de Koestraat in Roeselare

Een fris logo en een nieuwe uitvalsbasis in Roeselare zijn de eerste wapenfeiten in 2023 voor POC Real Estate. Ceo Elisabeth Van Damme, sinds begin 2022 aan het roer, werkte een ambitieus ‘plan 2030’ uit waarvoor het startschot nu gegeven is.

POC Partners drukt zijn stempel op exclusief vastgoed aan de Belgische en aan de Poolse kust. Een 100-tal realisaties en een persoonlijke aanpak zetten POC al op de kaart binnen de sector. Toch koestert de nieuwe ceo Elisabeth Van Damme gezonde ambitie. “We willen verder groeien, zowel in België als in Polen. Steeds met een duidelijke focus op de beste kwaliteit en een stevige vertrouwensrelatie met onze klanten, partners en medewerkers”, aldus Elisabeth Van Damme.

Al meer dan 25 jaar waakt POC Partners over zijn drie kernwaarden: ambitie, perfectie en vertrouwen. Dat diepgewortelde DNA stond dan ook centraal bij de strategische denkoefening richting 2030. “De ambitie in ons verhaal is duidelijk: we willen groeien in onze nichemarkt. Het afgelopen jaar hebben we ingezet op het versterken van het team en van onze grondpositie aan de Belgische kust. Die lijn trekken we de komende jaren resoluut door”, zegt Elisabeth Van Damme.

Voortaan profileert het bedrijf zich als POC Real Estate, binnen de holding POC Partners. De grote verandering, die zich op alle dragers zal doorzetten, is evenwel de nieuwe huisstijl met een stijlvol hedendaags logo.

Verhuis

De nieuwe wind bracht POC Real Estate – tot voor kort in Pittem gevestigd – ook naar een andere locatie. Het team startte 2023 in z’n nieuwe kantoren in de gebouwen van R-Plaza, Koestraat 175A bus 2.1. “Zowel naar klanten als naar nieuwe medewerkers willen we meteen de juiste toon zetten”, legt Elisabeth Van Damme uit. “Het was een uitgelezen kans om ons meer bereikbaar in de markt te zetten. In het landschapskantoor vinden collega’s elkaar nog vlotter en hebben ze meer ruimte om zichzelf ten volle te ontplooien, en dat draagt dan weer bij aan ons groeiverhaal.”

POC Real Estate is een projectontwikkelaar met expertise in exclusief kustvastgoed. Sinds 1990 zijn ze al actief op de Belgische en op de Poolse markt. POC Real Estate opereert binnen de holding POC Partners. Gedragen door vier vermogende families en geleid door ceo Elisabeth Van Damme staat POC Real Estate bekend als een stabiele, ervaren en betrouwbare ontwikkelingspartner. Vanuit de verschillende locaties werken ondertussen 25 medewerkers mee aan dit succesverhaal.