Pips Pillino verlaat in augustus de Ooststraat voor de Jan Mahieustraat: “Shopping hoort absoluut thuis in Roeselare”

Hoewel enkele winkelketens en boetieks beslist hebben om hun winkel in Roeselare te sluiten, blijft Roeselare een echte shoppingstad. Dat bewijzen de dames van Pips Pillino. Zij verlaten de Ooststraat voor een nieuw pand in de Jan Mahieustraat.

Er is beroering in de Roeselaarse shoppinggemeenschap. Geruchten van ketens en boetieks die eerstdaags of binnen enkele maanden sluiten, zijn schering en inslag. Springfield, C&A en Essentiel hebben inderdaad al de deuren gesloten in Roeselare en Zara doet dit in het begin van 2024. Ook Miss Marie sluit de deuren net zoals nieuwkuis Marcus (eind juni) in de Manestraat. De drie zaakvoerders van Pips Pillino verlaten binnen enkele maanden eveneens hun pand in de Ooststraat 102, maar zij wijken uit naar de Jan Mahieustraat waar vroeger The Lightstore was. Zij tekenen een nieuw verhaal uit voor Pips Pillino.

“Ik ben in 1984 gestart met Pips in de Patersstraat”, begint Annemie Pillen haar verhaal. “Ik was 19 jaar en nam de boetiek Pips over. Ik behield de naam, ook toen ik na een jaar al verhuisde naar de Ooststraat 64, net naast Juwelen Goethals. Toen onze zoon Pieter-Jan een jaar was, verhuisde Pips naar de Ooststraat 102 waar mijn man Peter en ik woonden. Dat was in 1991 en acht jaar later werd de zaak gevoelig uitgebreid en vernieuwd. Met ons gezin waren we ondertussen al verhuisd naar Beveren.”

“Ik kwam in december 2016 in de zaak”, neemt Amélie Devos over. “Annemie is mijn schoonzus, want ik ben de vrouw van haar broer Johan. Ik had al 13 jaar ervaring in de modesector. En in januari 2023 kwam Valerie Verduyn er ook bij als zaakvoerder. We zijn nu dus met drie Pips Pillino-trekkers. En we mogen natuurlijk onze medewerker Kaat niet vergeten die al van 1986 bij Pips Pillino is.”

Nieuwe uitdaging

“Ik ben al jaren klant bij Pips Pillino”, vertelt Valerie Verduyn. “Ook mijn familie, schoonfamilie en vele vriendinnen zijn hier klant. Ik werkte in het familiebedrijf en stond open voor een nieuwe uitdaging. Amélie is ook al langer een goede vriendin en van het een kwam het ander. De klik was er ook meteen op professioneel vlak, ook met Annemie en Kaat. Veel mensen zijn verwonderd over mijn carrièreswitch, maar het voelt aan als een natuurlijke stap. Ik ben in mijn familie opgegroeid tussen trotse ,verzorgde vrouwen en de interesse in mode is mij met de paplepel ingegeven.”

“Roeselaarse handelaars steunen elkaar en gunnen elkaar ook alle succes”

“Pips Pillino verhuist dus ook”, zegt Annemie Pillen. “In augustus verlaten we de Ooststraat en nemen we onze intrek in de Jan Mahieustraat 15, waar vroeger The Lightstore was. De reden van onze verhuis is heel eenvoudig: de huur in de Ooststraat is ten einde en het pand in de Jan Mahieustraat, dat onze eigendom is, staat nu leeg. Er komt een totale verbouwing en een nieuwe inrichting. Het zijn vooral Amélie en Valerie die daar de leiding in nemen.”

“We willen vooral een totaalpakket aanbieden aan onze klanten, beleving creëren en een topservice bieden”, aldus Amélie. “Iedereen is welkom en de klanten krijgen altijd een eerlijk advies bij ons. Sinds corona hebben wij een webshop en dat is eigenlijk onze externe etalage. We horen dat ook van onze klanten, ze nemen graag een kijkje in de webshop, maar komen naar de boetiek om te passen en te kopen.”

Kruisbestuiving

“Wij zijn er voor dames van alle leeftijden en maten. Wij verkopen modieuze kledij, van betaalbare tot iets duurdere artikelen. En natuurlijk moeten handelaars meegaan met hun tijd”, bedenkt Valerie. “Wij zijn heel actief op sociale media zoals Instagram en Facebook en proberen ook samenwerkingen met andere handelaars op het getouw te zetten. Gezamenlijke foto-shoots bijvoorbeeld zijn daar een goed voorbeeld van. Ja, het is inderdaad een soort kruisbestuiving van verschillende zaken in het centrum.”

“Wij geloven absoluut dat Roeselare dé stad blijft waar shopping thuishoort. Dat is niet veranderd”, knikt Annemie heel overtuigd. “Er mag jong ondernemersbloed bijkomen, maar dat lijkt nu ook zo te gebeuren met het nieuwe bloed in vzw Shopping & Centrum Roeselare. Wel is het opvallend dat de boetieks zich meer en meer lijken te centraliseren in de zijstraten van de Ooststraat.”

Ongelooflijke drive

“Wat me vooral opvalt in Roeselare is dat de handelaars elkaar steunen en elkaar ook alle succes gunnen”, besluit Valerie. “Ik woon dan wel niet in Roeselare, maar ik koop er zo veel mogelijk. En we hebben een heel goede verstandhouding met de stad en met de burgemeester. Er is vaak overleg tussen handelaars en de stad en de burgemeester is snel bereikbaar en heeft een ongelooflijke drive. We kunnen zeker niet klagen over de steun van de lokale overheid.”

“En wat Pips Pillino betreft veranderen er enkele zaken, maar het DNA van de winkel blijft behouden. We verhuizen naar een nieuwe locatie en met de komst van Valerie waait er een nieuwe wind door de winkel”, besluit Amélie lachend.

