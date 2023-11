Pips Pillino verhuist vrijdag naar nieuwe locatie in de Jan Mahieustraat: “Uitgegroeid tot trendy straat met hippe zaken”

De Jan Mahieustraat heeft het afgelopen jaar een serieuze upgrade gekregen. Wat lang een verbindingstraat was tussen de Ooststraat en het De Coninckplein is een trendy winkelstraat geworden met brede wandelpaden, groenelementen en hippe shoppingzaken.

Het ‘nieuwe’ Optiekpunt werd feestelijk geopend. De optiekzaak in de Jan Mahieustraat is een echte belevingszaak geworden en profileert zich als de optiekzaak met het grootste assortiment brillen in Roeselare. Aan de overkant van Optiekpunt opent vrijdag de gloednieuwe boetiek van Pips Pillino. Enkele maanden later dan gepland maar op 1 december is het zo ver. Zaakvoerders Amélie Devos, Annemie Pillen en Valerie Verduyn openen hun nieuwe zaak waar vroeger The Lightstore was gevestigd in de Jan Mahieustraat.

“Het voelde inderdaad een beetje vreemd aan toen ik zaterdag voor de laatste keer de lichten doofde in de winkel in de Ooststraat”, vertelt Annemie Pillen.

“Van augustus 1991 zat ik met Pips Pillino in de Ooststraat 102. Pips Pillino is in 1984 gestart in de Patersstraat en een jaar later zijn we verhuisd naar de Ooststraat 64. Het afscheid van de Ooststraat was natuurlijk een emotioneel moment voor mij, maar ik ben toch ontzettend blij. Blij met een schitterende winkel die de deuren opent in een mooie, nieuw aangelegde straat.”

Timing te krap

“Qua ruimte zal er niet veel verschil zijn tussen de nieuwe en de oude winkel maar we zitten nu in een mooi herenhuis. En we hebben een mooie tuin met veel lichtinval. Voor mij is dit heel belangrijk. Normaal was de opening gepland na de bouwvakantie in de zomer maar die timing was te krap. Door enkele administratieve beslommeringen kon dat niet gehaald worden.”

“Het nieuwe Pips Pillino wordt toch wel een van de blikvangers van de straat, denk ik”, neemt Amélie Devos over. “We presenteren een nieuw pand in een andere straat, we hebben een rebranding achter de rug en een nieuwe huisstijl. Maar onze klanten zullen zich moeiteloos herkennen in onze nieuwe aanpak. Vanaf 1 december om 10 uur kan iedereen dit ontdekken.”

Einde Marie-Julie

Enkele panden verder vinden we boetiek Marie-Julie van Marianne Vanderschaeghe. Marianne had in een recent verleden al aangegeven dat ze na 33 jaar zou stoppen met haar boetiek. Oorspronkelijk zou september de laatste maand geweest zijn van Marie-Julie, maar zie, de winkel is er nog steeds en Marianne blijft nog steeds dameskledij verkopen. “Ik weet het, ik kan blijkbaar niet stoppen”, lacht Marianne. “Nu heb ik mezelf voorgenomen dat ik definitief de deuren van Marie-Julie sluit op 31 december, binnen een maand dus. Weet je, ik zal zelfs mijn etalage nog versieren en voor kerstsfeer zorgen. Ik heb al mijn trouwe klanten enkele maanden geleden op de hoogte gebracht dat de winkel zou sluiten. Nu gebeurt het vaak dat ze verwonderd binnenstappen omdat ze licht zien in de boetiek en dat er nog kledij hangt.”

Verhuren of verkopen

“Eerlijk gezegd, ik weet nog niet wat ik zal doen: mijn pand verhuren of verkopen. Als ik het verkoop, heb ik er geen last meer van maar als ik het verhuur, heb ik nog iets achter de hand als ik toch nog een ander project wil beginnen in Roeselare. Er was belangstelling om hier een horecazaak te starten maar na enkele gesprekken heb ik niets meer gehoord van de potentiële kandidaten: geen mailtje, geen berichtje, geen telefoontje, niets. Echt netjes was dat niet, inderdaad.”

“Natuurlijk is de Jan Mahieustraat een heel mooie en hippe straat geworden, dat klopt. Wanneer winkels vernieuwen of er komen er bij, dan zorgt dat voor een nieuwe dynamiek. Daarom blijf ik toch stilletjes dromen van een horecazaak in dit pand. Met mij erbi ? Misschien wel maar dat valt af te wachten (lacht).”