Picanol produceert 400.000ste weefmachine in Ieper: “Bijzonder trots op deze mijlpaal”

Weefmachinebouwer Picanol realiseerde vorige week een nieuwe mijlpaal met de productie van zijn 400.000ste weefmachine in Ieper. “Enkel dankzij hun inzet en toewijding kon Picanol uitgroeien tot de wereldleider die het vandaag is”, zegt Johan Verstraete, vicepresident Weaving Machines.

De allereerste Picanolweefmachine werd geproduceerd in 1936, op basis van een ontwerp van de Spaanse ingenieur Jaimé Picañol, naar wie het bedrijf vernoemd werd. De 400.000ste weefmachine, een OmniPlus-i Connect luchtweefmachine, vertrekt deze week nog vanuit de thuisbasis in Ieper naar een klant in India.

Wereldleider

“We zijn bijzonder trots op deze mijlpaal, waarmee we onze positie als wereldwijd marktleider in weefmachines nog maar eens in de verf kunnen zetten”, zegt Johan Verstraete, vicepresident Weaving Machines. “We willen dan ook alle medewerkers bedanken die de voorbije decennia hebben bijgedragen tot de realisatie van deze mijlpaal. Enkel dankzij hun inzet en toewijding kon Picanol uitgroeien tot de wereldleider die het vandaag is.”

ITMA 2023

Sinds de eerste weefmachine in 1936 bracht Picanol al meer dan 20 nieuwe weefmachinegeneraties op de markt, en recent ook het nieuwe digitale platform PicConnect. In juni nam Picanol nog deel aan ITMA 2023 in Milaan – de belangrijkste vierjaarlijkse textielmachinebeurs ter wereld –, waar onder andere de nieuwe Ultimax grijperweefmachine voorgesteld werd.

1.350 inslagen per minuut

”De snelheid van de weefmachines kende een fenomenale evolutie: de eerste (schietspoel) weefmachine haalde een snelheid van ongeveer 140 inslagen per minuut”, vertelt Johan Verstraete. “Vandaag haalt de nieuwste grijperweefmachine Ultimax industriële snelheden van meer dan 800 inslagen per minuut, de luchtweefmachine OmniPlus-i Connect haalt zelfs tot 1.350 inslagen per minuut in weverijen, wat ze de snelste luchtweefmachine ter wereld maakt.”

Ingezet in 2.600 weverijen

Behalve in Ieper worden de weefmachines van Picanol ook geproduceerd in Suzhou (China). De weefmachines worden ingezet in ongeveer 2.600 weverijen, verspreid over meer dan 100 landen. Verschillende weefsels worden geweven op de hoogtechnologische machines: kledij (bv. denim, hemdenstof, sportkledij, …), interieurtextiel (bv. lakens, gordijnen, badstof, …) en technische weefsels (bv. airbags, parachutestof, zeildoek, verstevigingsweefsel voor autobanden, …).