Piano’s Maene neemt Nederlandse Clavis Piano’s over en versterkt positie bij onze noorderburen

Het Ruiseleedse Piano’s Maene heeft Clavis Piano’s uit Nederland overgenomen en telt vanaf nu vier vestigingen boven de Moerdijk. Naast de hoofdzetel in Alkmaar, zullen nu ook in Amsterdam, Utrecht en Delft piano’s van West-Vlaamse makelijk te vinden zijn.

De Ruiseleedse pianobouwer nam in 2019 al het Nederlandse Ypma Piano’s uit Alkmaar over en doopte het om tot Piano’s Maene Nederland. Vandaag is de Ruiseleedse pianobouwer een van de grootste bedrijven op de Europese pianomarkt.

Sinds de eerste Nederlandse overname kozen steeds meer pianisten er voor de instrumenten en service van Maene, klinkt het. “Onder andere de Conservatoria van Den Haag, Amsterdam en Maastricht, maar ook veel nieuwe particuliere klanten vonden de weg naar ons. Toegankelijkheid en laagdrempeligheid voor elke startende en gevorderde pianist is ons uitgangspunt.”

Gevestigde waarde

Nu wordt ook Clavis Piano’s aan Maene toegevoegd. “Clavis is al decennia een gevestigde waarde en telt zestien medewerkers. Het bedrijf ontstond 35 jaar geleden uit Goldschmeding, een onderneming dat al sinds de negentiende eeuw in de pianosector actief was. Clavis was op zoek naar een partner om een nieuw groeihoofdstuk te realiseren en stelde heel snel vast dat ze samen met Piano’s Maene op één lijn zaten.”

In het nieuwe verhaal zal Piano’s Maene Nederland meer dan veertig medewerkers tellen. In eigen land zijn er vestigingen in Ruiselede (hoofdkantoor), Gent, Antwerpen, Brussel en Oud-Rekem.

Toonaangevend in Benelux

“Hierdoor worden we nog meer toonaangevend in de Benelux”, klinkt het. “Zowel op vlak van verkoop, verhuur, productie als onderhoud van akoestische en digitale piano’s. De focus ligt op elke pianist, wat zijn kennisniveau of budget ook mag zijn: van digitale piano’s van 400 euro tot concertvleugels van meer dan 150.000 euro.” Alle Clavis-medewerkers blijven aan boord.