Personal robot-bedrijf EEVE stelt nieuwe functies van Willow voor: “Op termijn kan robot tuinieren, koken en Duvels inschenken”

Het Waregemse bedrijf EEVE stelt de nieuwe functionaliteiten van zijn personal robot voor. ‘Willow’ kan sinds kort net zoals de mens in rechte lijnen naast elkaar gras maaien. Ook randen maaien verloopt veilig. CEO Wesley Lorrez wil met zijn robots een betere wereld creëren en het leven van de mens gemakkelijker maken. Het prototype van de toekomstige ‘Willow X’ kan alvast het terras vegen en perfect een Duvel inschenken.

Twintig jaar geleden ergerde Waregemnaar Wesley Lorrez (44) zich aan het vele zwerfvuil op de grond. “Ik begreep niet waarom mensen dat deden. Toen begon het idee te groeien dat we robots nodig hebben om van de wereld een betere plek te maken.” Na het secundair leerde hij zichzelf als autodidact programmeren en richtte hij twee techbedrijven op. Die verkocht hij enkele jaren geleden. Met dat kapitaal startte hij samen met een medevennoot in 2017 het bedrijf EEVE.

Het doel is om personal robots te ontwikkelen voor de mens, niet voor de industrie. EEVE stelde recent tien nieuwe functionaliteiten voor die de werking en veiligheid verhogen van de reeds bestaande robot Willow. “De twee belangrijkste zijn het feit dat Willow nu net als een mens in rechte lijnen naast elkaar gras kan maaien. Een klassieke robotmaaier gaat van hoek naar hoek, Willow werkt veel efficiënter.”

3D-map van tuin

De robot kan ook randen maaien. “Een klassiek model werkt via een begrenzingsdraad. Maar die kan je niet over de rand aanleggen want dan moet je stenen of uw terras uitbreken. Bovendien zitten de messen voor de veiligheid zo’n acht centimeter van de uiteinden van de robot, dus kan die nooit de randen kortwieken. Willow detecteert via artificiële intelligentie (AI) of het veilig is om verder over de rand te gaan en al dan niet te maaien.”

EEVE verzamelde doorheen de jaren 200.000 foto’s, via die data en AI wordt de robot getraind. “Via de camera onderscheidt ze gras, stenen, mensen, huisdieren, bloemen, onkruid, noem maar op. Je hoeft op voorhand ook niets in te stellen, Willow maakt een 3D-map van de omgeving en past zich bovendien continu aan. Ze kan in een heel flexibele omgeving blijven werken.”

Ook naar privacy en veiligheid toe zijn er heel wat funtionaliteiten. Zo worden personen in beeld automatisch onscherp gemaakt. De connectie tussen de robot en de eigenaar verloopt rechtstreeks en niet via de cloud. De robot heeft ook een alarmfunctie. Als ze vreemde zaken detecteert in de tuin krijg je automatisch een foto opgestuurd naar je smartphone.

Koken en meubels maken

Wesley is ervan overtuigd dat personal robots onze manier van leven en de wereld enorm zullen verbeteren. “Binnen twintig of dertig jaar kan een robot een moestuin aanleggen, kuisen, koken, huizen schilderen en kledij of meubels maken. Het zal de lasten en de ecologische voetafdruk verminderen, en bijdragen aan een duurzame toekomst.”

EEVE wil in 2026 Willow X op de markt brengen. De robot met armen moet onkruid kunnen trekken en fruit oprapen. “We blijven ons focussen op de tuin. Maar het prototype van Willow X kan ook het terras vegen, kubben en een Duvel inschenken”, zegt Lorrez.

3.000 robots

EEVE verkocht sinds 2019 al 3.000 robots. Het goedkoopste exemplaar kost 2.990 euro, het duurste 3.690 euro, ze kunnen respectievelijk tot 1.500 en 3.600 vierkante meter tuin onderhouden. “We werken ook aan goedkopere modellen voor kleinere tuinen.”