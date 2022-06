Permeke Shopping is weer bruisende winkelgalerij

Een nieuwe, gezellige bistro, een geschenkwinkel, een schoonheidssalon en een zaak waar je zelfs je tanden kan laten bleken: nadat de Permeke Shopping-galerij jaren op sterven na dood leek, zorgden nieuwe en onverwachte investeringen in amper enkele maanden voor een ware metamorfose en tal van nieuwe handelszaken. “De galerij valt niet meer te herkennen.”

Neen, de Permeke Shopping-galerij, nochtans uitstekend gelegen tussen de Alfons Pieterslaan en de Torhoutsesteenweg, is de voorbije jaren niet bepaald populair geweest bij het winkelend publiek, en dat is het nog voorzichtig stellen. Ooit gestart als een druk bezochte locatie, raakte de galerij in de loop der jaren in het slop. Tal van winkeltjes gaven er de brui aan, tot er vorig jaar nog slechts een tweetal het hoofd boven water hielden.

Een mogelijkheid om het tanende centrum nieuw leven in te blazen, was iemand vinden die bereid zou zijn om meerdere panden op te kopen en er een overkoepeld project van te maken. En kijk: die reddende engel kwam er in de persoon van investeerder Patrick Demarest uit Gistel.

Grondig opgefrist

“Ik kende de Permeke Shopping galerij en het was mij natuurlijk ook al opgevallen dat het er allesbehalve aantrekkelijk uitzag”, vertelt Patrick Demarest. “Eigenlijk was de galerij, waarin slechts een tweetal handelaars nog actief waren, op sterven na dood. Het zag er ook niet uit, want er was nooit meer in geïnvesteerd. Dat er verschillende eigenaars waren, hielp ook niet echt. Ik vond dat alles heel jammer, want ik zag er echt wel potentieel en mogelijkheden in.”

Investeerder Patrick Demarest: “We kwamen snel tot een overeenkomst met de mede-eigenaars om samen een investeringsbudget vrij te maken”

En daar bleef het niet bij. Patrick Demarest besloot om de galerij nieuw leven in te blazen. Het begon met het verwerven van de leegstaande panden. “Ik ging aan tafel zitten met de resterende mede-eigenaars en kwam met hen al snel tot een overeenkomst om samen een investeringsbudget vrij te maken. Dat moest de galerij een nieuw aanzicht geven. We begonnen eraan in oktober vorig jaar. Het geheel werd grondig opgefrist, er kwam een nieuwe verlichting en we lieten ook airco installeren.”

“De authentieke travertin-vloeren hebben we wel behouden omdat die perfect in het geheel pasten, en dat alles zorgde ervoor dat het voor wandelaars en bezoekers opnieuw aangenaam werd om door de galerij te kuieren. De leegstaande panden werden grondig aangepakt en aantrekkelijk gemaakt. Het vastgoedkantoor van An Viaene nam de verhuring ervan in handen en leverde daar uitstekend werk. Zo opende ook een restaurant de deuren en het moet gezegd, dat was een van de belangrijkste troeven om van het project een succes te maken”, zegt Patrick Demarest.

Fantastische ruimte

Nicky en Delfien Vosselman van de populaire Bistro de Combi in de Alfons Pieterslaan waren al een tijdje op zoek naar een betere locatie voor hun zaak en zagen meteen tal van mogelijkheden in de Permeke Shopping-galerij. Zij besloten dan ook de stap te zetten, verhuisden in maart en hebben zich dat nog geen moment beklaagd. “Integendeel, en het draaide uit op in win-win situatie”, vertelt Delfien.

“Toen iemand de winkels opkocht, ze een voor een grondig aanpakte en meteen ook zorgde voor betaalbare huurprijzen, is de kentering gekomen”, vertelt Els Billiau van De Eetwinkel. © Peter MAENHOUDT

“We kunnen hier een fantastische ruimte benutten. De galerij valt trouwens, in vergelijking met wat het vroeger was, niet meer te herkennen. Het onderging een ware metamorfose. Er is met kennis van zaken en veel smaak geïnvesteerd en de gemaakte afspraken zijn steeds correct uitgevoerd en gerespecteerd. Dit heeft alle kansen om te slagen, want in tegenstelling tot slechts een jaar geleden, is het nu een plezier om door de galerij te wandelen. Ons vast cliënteel is met ons mee verhuisd en reageerde heel tevreden”, aldus nog Delfien.

Leuke vibe

Ook Els Billiau, uitbaatster van De Eetwinkel en eigenares van haar pand, reageert tevreden met de transformatie. “De galerij heeft altijd veel troeven gehad”, weet Els. “Een supercentrale ligging, twee ingangen, tal van ruimte. Maar de andere eigenaars hadden niet veel zin om te investeren en dat had zo zijn gevolgen. Toen iemand de winkels opkocht, ze een voor een grondig aanpakte en meteen ook zorgde voor betaalbare huurprijzen, is de kentering gekomen. Er kwam een leuke vibe en dat helpt zeker om klanten naar hier te trekken.”

“De galerij leeft opnieuw, er passeert veel volk en ook de komst van de bistro zorgt voor heel wat leven”, vindt Barbara Ferreira van schoonheidssalon Barbs’ Golden Brush. © Peter MAENHOUDT

Barbara Ferreira van schoonheidssalon Barbs’ Golden Brush: “Juiste keuze gemaakt” De 23-jarige Barbara Ferreira wisselde de locatie van haar schoonheidssalon in het centrum van Gistel in voor een plaatsje in de Permeke Shopping-galerij en heeft zich dat nog geen ogenblik beklaagd. “Het is van jongs af aan altijd mij droom geweest om een full-service schoonheidssalon te openen. In Gistel kwam die droom uit, maar toen ik de gelegenheid kreeg om met ‘Barbs’ naar Oostende te verhuizen, heb ik niet lang getwijfeld. Ik ben echt blij met mijn nieuwe zaak in de Permeke- galerij. Ik was de eerste die in december na de renovaties hier introk en ben er nog steeds van overtuigd dat het de juiste beslissing is geweest. De galerij leeft opnieuw, er passeert veel volk en ook de komst van de bistro zorgt voor heel wat leven. Sinds ik hier ben, bleef de activiteit alsmaar groeien en kwam er steeds meer leven in de brouwerij. Het concept werkt dus en volk trekt volk aan. De sfeer tussen de verschillende handelaars is ronduit uitstekend. Neen, ik heb me deze beslissing nog geen ogenblik beklaagd.“

Hlima Ouiri: “De renovatie leverde een prachtig resultaat op, ook voor mijn pand.” (foto PM) © Peter MAENHOUDT

Hlima Ouiri van Miss Balloon: “Ik vind dit veel leuker dan werken voor een baas”

Hlima Ouiri (44) opende in de loop van december haar zaak Miss Balloon, een geschenk- en decoratiewinkel met een aanbod van leuke en originele ballonnen. Hlima was opgetogen over de wijze waarop het pand werd gerenoveerd.

“Ik heb altijd voor een baas gewerkt, en eerlijk gezegd, ik werd dat een beetje beu”, begint Hlima. “Er gaat niets boven zelfstandig zijn. Wat mijn aanbod betreft, heb ik enigszins gekozen voor een nicheproduct. Ballonnen in alle vormen en groottes zijn en blijven heel populair, maar een speciaalzaak ervoor in Oostende was er niet, vandaar. En die keuze blijkt een succes, want mijn cliënteel komt van overal. Ik ben bovendien heel blij met het pand hier in de Permeke-galerij. Ik kan niet beschrijven hoe het geheel hier van een doods gedoe in korte tijd veranderde in een leuk handelsgebeuren. Shoppen en een glaasje drinken of iets eten: het kan opnieuw allemaal. De condities om het pand te betrekken, waren uitstekend en ik bedank het vastgoedagentschap daarvoor. En dan heb je natuurlijk de renovatie die een prachtig resultaat opleverde, ook voor mijn pand. We gaan er helemaal voor.”