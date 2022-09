Peace Village sluit twee maanden de deuren door hoge energiekosten

Nadat het stadsbestuur van Mesen eerder al nooit eerder geziene maatregelen nam in de strijd tegen de energiefactuur, doet nu ook Peace Village dat. Het jeugdhotel sluit twee maanden de deuren.

Het is het bestuur van Mesen menens: een pakket historische maatregelen moet de kleinste stad van België door de energiecrisis loodsen: publieke gebouwen sluiten, de (kerst)lichten doven, kerstbomen, eindejaarscadeaus en de nieuwjaarsreceptie schrappen… niets is nog taboe.

Of deze maatregelen elk jaar terugkeren, durft burgemeester Sandy Evrard (MLM) niet voorspellen. “Ik hoop van niet. Nu zijn ze wel noodzakelijk om de winter door te komen zonder in de zakken van de mensen te zitten. Ik neem liever onpopulaire dan domme beslissingen. In onze kleinste stad zijn niet veel mogelijkheden, dus moeten we creatief zijn. Tijdens het recentste Westhoekoverleg riep ik de andere burgemeesters in de regio op om bepaalde maatregelen op mekaar af te stemmen, zoals het doven van de openbare verlichting. Ik roep ook de hogere overheden op om kleine gemeenten en hun inwoners niet in de kou te laten. Een fusie? Dat gaat hier niet zomaar: de grondwet moet gewijzigd worden, want Mesen is een faciliteitengemeente.”

Ook Sally Meysman hoopt op extra maatregelen van de overheid. Zij is de centrumverantwoordelijke van Peace Village, het grootste logies in de stad. Het hostel telt 164 plaatsen en sluit in putje winter. “Van half december tot half februari”, aldus Sally. “In die maanden is ons hostel niet volzet, en dus ook niet rendabel door energieprijzen, die verdrievoudigd zijn ten opzichte van vorig jaar.” (TP)