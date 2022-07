Paul Gheysens wil tweede golfterrein in Knokke bouwen, al kan één buur nog roet in het eten gooien

De Ieperse vastgoedgigant en ondernemer Paul Gheysens (71) wil een twintig jaar oude droom realiseren: een tweede golfterrein in Knokke uit de grond stampen. Begin augustus moet de Vlaamse overheid de knoop doorhakken, al is er één buurman die het project nog stokken in de wielen kan steken.

Al sinds begin deze eeuw koesteren ze in Knokke-Heist de droom om een tweede golfterrein uit de grond – of polders – te zien rijzen. Paul Gheysens, sterke man achter Ghelamco, wil die nu in realiteit omzetten.

In 2010 meldde de vastgoedontwikkelaar al op zijn website dat de aanleg een jaar laat zou starten. Het administratieve luik bleek echter een stevige berg, maar op 3 augustus zou er eindelijk groen licht volgen. Dan weet Leisure Property Invest – een van de vennootschappen van Paul Gheysens – of hun in 2021 ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning goedgekeurd wordt.

120 hectare groot

Het project is in elk geval enorm. Zakenkrant De Tijd kon de aanvraag inkijken en de cijfers zijn om van te duizelen. Het gaat om een ecogolfterrein van 18 holes voor internationale wedstrijden, er komt ook een executive parcours met negen holes, een clubhuis, een oefenterrein én een state of the art golfhotel met 150 kamers en 200 luxesuites die een oppervlakte tot 300 vierkante meter kunnen beslaan.

De site moet ook een congrescentrum van zesduizend vierkante meter beslaan, krijgt 1.350 parkeerplaatsen en er komt ook een complex met 79 flats voor werknemers van het golfterrein. Dat laatste moet voor betaalbare woongelegenheden zorgen.

Het golfterrein is in totaal 120 hectare groot en uitgetekend door de Amerikaan Jack Nicklaus, een van de beste golfers aller tijden. Met het project zou een totale investering 200 tot 400 miljoen euro gemoeid zijn, klinkt het bij De Tijd.

Dat katapulteert de tweede golf van Knokke tot een van de grootste vastgoedprojecten van ons land, want naast het golfterrein zelf moeten er op termijn ook nog tientallen villa’s aan de rand van de site gebouwd worden. Die maken echter nog geen deel uit van de vorig jaar ingediende aanvraag. In totaal zou het hele project 210 hectare beslaan tussen de Kalveetedijk, Natiënlaan en de spoorweg.

Twee bezwaarschriften

Een tweede golfterrein in de badstad zou de beperkingen waar de huidige Royal Zoute Golf Club mee kampt, wegwerken. Die is niet langer aangepast aan de internationale normen en heeft lange wachtlijsten voor leden. Dat zorgt ervoor dat veel golfers andere oorden opzoeken, zoals het naburige Damme of Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen.

De huidige Royal Zoute Golf voldoet niet meer aan de internationale normen en kampt met lange wachtlijsten voor leden. © BELGA

Tegen het project werden door buurtbewoners twee bezwaarschriften ingediend. De ene, ingediend door de familie Dujardin van het aanpalende restaurant De Zes Bochten, werd snel weer ingetrokken, een andere buur houdt het been stijf. In casu gaat het om Peter Taffeiren, tot twee jaar geleden ceo van POC Real Estate, een vastgoedbedrijf van vier bekende West-Vlaamse zakenfamilies.

Hij bouwde in 2018 een luxueuze stoeterij met trainingscentrum van twaalf hectare aan de rand van de geplande golf van Gheysens. De man diende een bezwaarschrift van honderd pagina’s in en vreest dat het typische polderlandschap door het project verwoest zal worden.

Taffeiren stelt in zijn bezwaar dat Ghelamco bijna één miljoen vierkante meter grond wil verzetten om de golfsite te realiseren. “Het is zonneklaar dat de polders over hun geheelheid zullen worden bedolven onder gigantische hoeveelheden bodemmateriaal”, citeert De Tijd.

“In werkelijkheid gaat het om het grootste vastgoedproject van Vlaanderen, dat helemaal niet in hoofdzaak gericht is op toeristen, maar wel op kandidaat-kopers van een vakantieverblijf. De aanvrager wil de meest prestigieuze golfbaan van België realiseren om zijn privévastgoedproject het duurst te kunnen verzilveren en daarvoor zal ook het landschap wijken.”

Enkel voor golfspel

Opvallend is wel dat Peter Taffeiren en zijn echtgenote in 2020 nog twee gronden aan Paul Gheysens hebben verkocht, met de opschortende voorwaarde dat die enkel en alleen voor het golfspel zouden worden gebruikt. Die voorwaarde zou volgens de buurman niet langer vervuld zijn.

Paul Gheysens zelf laat verstaan dat er onderhandelingen lopen met Peter Taffeiren. “Een burenregeling is nog altijd het beste”, zegt hij. “Ik denk dat we er dichtbij zitten.” Taffeiren was niet bereikbaar voor een reactie.