Patrick Maselis krijgt Durver en Doenertrofee van Unizo Roeselare

Op de Dag van de Ondernemer reikte Unizo Roeselare in samenwerking met de stad voor de zesde keer de ‘Durver en Doenertrofee’ uit. Dit keer gaat die naar Patrick Maselis. “Hij zette mee de food valley van Roeselare op de kaart.”

Ondernemend Roeselare vierde op vrijdag 18 november zijn jaarlijkse feestdag. Een van de hoogtepunten is de uitreiking van de trofee ‘Durver en Doener’. In het verleden wonnen onder andere Donald Muylle van Dovy Keukens en wielerbaas Patrick Lefevere van Deceuninck Quick-Step die prijs. Dit jaar gaat de eer naar Patrick Maselis van onder andere het gelijknamige veevoederbedrijf aan de kop van de vaart en Poco Loco.

“Patrick Maselis heeft in zijn carrière bewezen dat hij een echte durver en doener is en zette mee de food valley van Roeselare op de kaart. Een innovatieve, empathische leider die duurzaamheid en ethisch ondernemen hoog in het vaandel draagt”, zei Isabelle Lapeirre, voorzitter Unizo Roeselare.

Poco Loco

Patrick Maselis is sinds 1988 algemeen directeur in het familiebedrijf. In 1994 richtte hij samen met Gerard De Brabandere Poco Loco op. Maselis is ook een echte wereldreiziger. Zo bezocht hij alle landen van de wereld. Daarnaast is hij ook een gepassioneerd postzegelverzamelaar. Nadat hij met een smoesje werd weggelokt door burgemeester Kris Declercq (CD&V) kreeg Maselis vrijdagochtend in het zaaltje nabij het voormalige café De Kaai een trofee uit handen van kunstenaar Kornul.

Ouderwets

“Dit is een grote verrassing op een nuchtere maag. Ik ben eigenlijk geen moderne ondernemer, maar een ouderwetse. Het behalen van deze trofee heb ik niet alleen gedaan. Dit is iets van de verschillende teams in de bedrijven, die elk op zich hun eigenheid hebben.”

Ook zoon Mathieu richtte zich even tot zijn vader. “Individuele awards zijn niet je drijfveer, maar dit is wel een heel mooie erkenning voor alles wat je verwezenlijkt hebt. Je mag vooral ook fier zijn op de manier waarop je dat gedaan hebt.”