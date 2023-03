Paters van Westvleteren zoeken nieuwe baas: wie wil directeur van Sint-Sixtusabdij worden?

De Sint-Sixtusabdij Westvleteren in Vleteren is op zoek naar een algemeen directeur. Het gaat om een nieuwe voltijdse functie, die de paters van Abdij Sint-Sixtus vzw in leven hebben geroepen om de uitdagingen van vandaag aan te gaan.

Als algemeen directeur van de Sint-Sixtusabdij Westvleteren ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de zakelijke belangen van de abdij, zoals het budget, financieel beheer, producten, diensten en eigendommen. Het gaat dan niet alleen om de brouwerij van Sint-Sixtus, maar ook om het beheer van het patrimonium van de abdij.

De algemeen directeur zal ook verantwoordelijk zijn voor de zakelijke communicatie en personeelswerking, zowel die van de leken-medewerkers als de broeders. Want er moet een goede verhouding zijn tussen de beide gemeenschappen en draagvlak voor alle beslissingen van de vzw.

Gezocht

Voor de functie is de Abdij Sint-Sixtus vzw op zoek naar een persoon met minstens een bachelordiploma en relevante opleidingen. Ook wordt er de nodige ervaring gevraagd in het algemeen, financieel of commercieel management. Ervaring in communicatie zijn handig meegenomen. Om te werken bij Sint-Sixtusabdij Westvleteren is het volgens de vzw handig meegenomen dat de monastieke en christelijke waarden van de organisatie passen bij je eigen persoonlijke overtuigingen.

De abdij belooft een leuke werkplaats in een unieke omgeving met gemotiveerd een geëngageerde collega’s en je krijgt er een bedrijfswagen bij. Wie zich kandidaat wil stellen, kan via deze link solliciteren of hun CV doorsturen naar filip.vanderbeken@performan.be voor 15 april. De vzw vraagt expliciet om hen niet rechtstreeks te contacteren, maar de procedure te volgen.