Parkeren op de luchthaven wordt steeds duurder, behalve in Oostende

De luchthaven van Oostende-Brugge is de enige die de parkeertarieven zo goed als ongewijzigd heeft gelaten de afgelopen jaren. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de website Vliegveldinfo.nl. Andere luchthavens – zoals Brussels Airport – kozen voor een prijsstijging van gemiddeld 15 procent. “Onze luchthaven kiest er bewust voor dit niet te doen zodat de reizigers in alle comfort naar de luchthaven kunnen komen, en hun wagen tegen een betaalbare prijs kunnen achterlaten”, aldus Tom Rutsaert, woordvoerder van Ostend Airport.

In Oostende bleven de tarieven in 2021 en 2022 onveranderd: op P1 betaalde je 15 euro per dag en maximum 150 euro per maand. Op P2 en P3 was dat 11 euro per dag, vanaf 7 dagen slechts 9 euro per dag met een maximum van 120 euro per maand. “Een van onze grootste troeven van de luchthaven is de korte wandelafstand van de parkings naar de terminal. P1 ligt om amper 20 meter van de terminal. P2, iets verder op +- 100 meter. Op andere luchthaven zijn betaalbare parkings, verder wandelen”, klinkt het bij de woordvoerder. In 2023 onderging de luchthaven wel een kleine prijswijziging: de maximumtarieven per maand werden met 30 euro opgetrokken, het dagtarief voor de goedkoopste parkings daalde echter met 50 cent.

In het rapport worden telkens de goedkoopste parkeermogelijkheden op een willekeurige dag vergeleken met een steekproef van dezelfde periode het jaar voordien. Volgens die data kost een weekje parkeren anno 2023 in een Belgische, Nederlandse of Duitse luchthaven gemiddeld 75 euro, ruim tien euro meer dan in Oostende dus en ook 15 procent duurder dan vorig jaar. Een week parkeren kan je op Brussels Airport zelfs 95 euro kosten, de duurste tarief in ons land.