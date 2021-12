Paradise leeft voort via duurzame eetbakjes

Moderna Products, een vaste waarde en bekende naam binnen de petindustrie, lanceert gerecycleerde drinkbakjes afkomstig van een Paradise Kortrijk kunstproject.

Kunstenaar Choi Jeong-Hwa maakte, in samenwerking met het Belgische familiebedrijf Moderna ‘Happy Together’, een kunstinstallatie van kleurrijke kattenbakken en huisdierbedden die op de Grote Markt stond. Dit kunstwerk werd gerecycleerd tot drinkbakjes die gratis worden aangeboden aan de horeca in Kortrijk.

Paradise Kortrijk 2021 was een interactief kunstenparcours dat de voorbije maanden het decor van de Kortrijkse binnenstad inpalmde met hedendaagse kunstwerken. Het internationale kunstproject was een reactie op onze huidige leefwereld. Meer dan 30 kunstenaars engageerden zich voor de triënnale.

Kleurrijke kattenbakken

Een van hen is Choi Jeong-Hwa. Choi creëert kunst uit abiotisch plastic en is sinds de jaren negentig gefascineerd door plastic objecten. Hij maakte voor Paradise Kortrijk een buitensculptuur met kleurrijke kattenbakken en huisdierbedden, die hij tentoonstelde op de Grote Markt. Choi toont zo de harmonie tussen mens en natuur. De kunstenaar suggereert al ordenend een methode om plastic bruikbaar te maken en om de geest van plastic te herbekijken als iets dat niet louter wegwerpbaar is.

“Wij streven als fabrikant van innovatieve kunststofproducten voor huisdieren voortdurend om nieuwe en innovatieve producten te ontwikkelen die zowel functioneel als designgericht zijn. Onze slogan ‘Creating smart plastics for happy pets’ is onze dagelijkse filosofie en missie. Nadat het kunstproject werd afgebroken, hebben we er een nieuw leven ingeblazen. De kleurrijke kattenbakken en huisdierbedden zijn gerecycleerd tot voederbakjes voor onze trouwe viervoeters”, luidt het bij Moderna Products.