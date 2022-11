Overrompeling voor feestelijke opening van retailpark Westpark in Veurne

Al om 08.30 uur stonden de eerste klanten geduldig te wachten tot de negen winkels in het gloednieuwe retailpark Westpark de deuren zouden openen. Bij Jumbo, de supermarkt die als eerste besliste om een filiaal in Westpark te vestigen, verwelkomde met een spetterend vuurwerk de klanten voor de deuren opengingen. De realisatie van Westpark – een retailpark dat sterk inzet op duurzaamheid en volledig CO2-neutraal is gebouwd – was een huzarenstuk, want het hele traject werd afgelegd in een toch wel zeer beperkte tijd van 2,5 jaar.

De Veurnse belleman Joris Goens verwelkomde met luide stem de officiële genodigden en de klanten, met de boodschap ‘men zegge het voort’ om iedereen uit te nodigen voor een winkelbeleving in Westpark. De negen winkels die de 11.350 m² invullen in het winkelpark zijn Jumbo, Bel&Bo, Lidl, meubel- en decoratieketen Jysk, speelgoedwinkel Fun, Action, keukenretailer Eggo, maaltijdwinkel Bon’Ap en Kruidvat. Voor Kruidvat en Action betekent dit een verhuis uit het centrum van Veurne. De zeven andere winkels zijn allemaal nieuwkomers en zorgen samen voor zo’n 160 nieuwe jobs.

“Westpark zal Veurne nog sterker op de kaart zetten”, benadrukt Geert Sanders, directeur van de WVI (West-Vlaamse Intercommunale, eigenaar van de gronden). “Voor het eerst in onze geschiedenis hebben we een winkelpark gerealiseerd binnen een bedrijventerrein. Uit de vele kandidaten die zich inschreven voor de wedstrijd om dit park te realiseren, hebben we gekozen voor Pano Real Estate, omdat hun concept helemaal voldeed aan onze verwachtingen van duurzaamheid en nieuwe economische tendenzen.” Burgemeester Peter Roose bevestigt: “Dit is een antwoord op de nieuwe noden van mensen uit regio Westhoek. Hier kunnen mensen een hele dag shoppen, het is een totale winkelbeleving. Maar er zal ook een goede samenwerking met de binnenstad. Dit is een hoogdag voor Veurne!”

Wachtlijst

Piet Panckoucke, zaakvoerder van Pano Real Estate: “Dit was een traject van 2,5 jaar, met vallen en opstaan, met constructieve onderhandelingen, waarbij we altijd een winkelinvulling voor ogen hadden met een aanbod dat complementair moest zijn met dat van winkels in de stad. Bij de ontwikkeling van winkelvastgoedprojecten moet meer dan ooit worden ingespeeld op de lokale context. We werden geconfronteerd met onverwachte uitdagingen zoals de coronacrisis en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. We zijn er trots op dat Westpark volledig CO2-neutraal is, met ledverlichting, waterdoorlatende parkeervakken, insectenhotels en vogelhuisjes, buffering van het regenwater. Op de volledige dakoppervlakte staan 3.000 zonnepanelen, waarvan de huurders gebruikmaken. Westpark is ook vlot bereikbaar: er is gratis parkeergelegenheid voor 310 auto’s, een overdekte fietsenstalling en een bushalte voor de deur (Acacialaan). We hebben zelfs al een wachtlijst met bedrijven die staan te popelen om hier een plek te kunnen krijgen, want Westpark verwacht jaarlijks één miljoen bezoekers!”

Anja Herremans woont in Veurne en staat 100 procent positief tegenover Westpark: “Ik woon in Veurne, maar als ik in de stad wil winkelen, vind ik dikwijls geen parkeerplaats. Hier heb je alle winkels bij elkaar, ook Lidl waar ik dikwijls winkel. Tof dat er ook een Jumbo is, want daar ben ik nog nooit eerder geweest!”

Huisgemaakte traiteurgerechten

Justin Van Robaeys (31) en zijn vrouw Siska Abbeele (29) zijn de kersverse managers van de 26ste Jumbo in België, die een winkeloppervlakte heeft van 1.750 m². “We gaan aan de slag met 35 vaste werknemers en bieden onze klanten een totaalbeleving. We onderscheiden ons van andere supermarktketens door ons enorm uitgebreide assortiment van zo’n 15.000 producten. We hechten ook belang aan een lokaal en Belgisch productenaanbod, aan verse, gezonde en kwalitatieve producten. Daarom hebben we een afdeling met verse, huisgemaakte traiteurgerechten en pizza’s. Jumbo Veurne zal 7/7 open zijn, van 08.00 tot 20.00 uur.

Bezoekers worden woensdag en zaterdag extra verwend met winacties, gratis koffietrucks, tal van kortingen in de winkels en feestelijke activiteiten met kindergrime, dansoptredens, ballonnenplooiers, straattheater…