Orange plaatst 30 meter hoge zendmast in Ingelmunster

Orange staat op het punt om de bestaande site in de Oostrozebekestraat aan de Sint-Jozefsschool af te breken. Hierdoor zijn ze dringend op zoek naar een geschikt alternatief om de ontvangst en dekking van hun mobiele netwerk in de omgeving te blijven garanderen. Ze willen een zendmast van 30 meter hoog installeren op het terrein van de gemeentelijke loods in de Trakelweg. Ze installeren op eigen kosten een elektriciteitsmeter.

Het energiegebruik, dat verband houdt met de zendmast, wordt door Orange betaald. De jaarlijkse huur bedraagt 4.000 euro, gedurende 20 jaar. Ze zullen ook zelf de nodige vergunningen aanvragen. De plaatsing van deze mast werd al besproken met het gemeentepersoneel dat werkzaam is in het gemeentedepot. (PD)

