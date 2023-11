Opvallend: in jaar tijd kwart minder goederen vervoerd op onze wegen

In 2022 werd op de West-Vlaamse wegen ruim 44 miljoen ton aan goederen vervoerd door vrachtwagens die in België geregistreerd staan. Dat is liefst een kwart minder dan het jaar daarvoor. Nergens anders in Vlaanderen is die daling zo groot. “Een combinatie van de economische crisis en de Brexit”, klinkt het bij transportfederatie Febetra.

Elk jaar publiceert Statbel, het Belgische statistiekbureau, cijfers over het goederentransport op onze wegen. Dat gaat telkens over vrachtwagens en trekkers die in België ingeschreven staan. Daaruit blijkt dat het goederentransport in 2022 met 0,9 procent is gedaald in het hele land. Een peulschil in vergelijking met de daling die onze provincie vorig jaar liet optekenen. In 2021 werd er in totaal 61.109.000 ton goederen geladen en gelost in West-Vlaanderen. Vorig jaar was dat slechts een goeie 45 miljoen ton, liefst een kwart minder dus. De eerstvolgende in de rij is Vlaams-Brabant, dat 19 procent minder tonnage over de wegen kreeg.

Moeilijke tijden

“Opmerkelijke cijfers”, meent ook Isabelle Demaeght, woordvoerster van transportfederatie Febetra. “Een pasklaar antwoord op de vraag waarom West-Vlaanderen hier zo opvalt, hebben we niet. Wel weten we dat het goederentransport sinds het derde kwartaal van 2022 overal in ons land aan het afnemen is. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de moeilijke economische tijden. Als er minder geconsumeerd wordt, moeten er minder goederen vervoerd worden. Zo simpel is dat.”

Brexit

“De enige andere bijkomende verklaring die mogelijks een rol speelt, is de Brexit”, aldus nog Isabelle Demaeght. “Sinds het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2022 de EU officieel heeft verlaten, wordt er sowieso veel minder geïmporteerd en geëxporteerd naar daar. Aangezien West-Vlaanderen de haven van Zeebrugge heeft, waar vrachtwagens naartoe moeten om de schepen te laden en lossen, kan het zeker zijn dat deze provincie het effect van de Brexit op het goederenverkeer harder voelt dan de rest van Vlaanderen.”