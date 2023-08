Optiekpunt opent twee maanden lang pop-up in Roeselare: “Willen onze zaak make-over geven”

Al 12 jaar is Optiekpunt een gekende eyecatcher – in alle betekenissen van het woord – in de Jan Mahieustraat. Zaakvoerders Alex en Heleen en hun team van twee medewerkers vonden het hoog tijd voor een grondige make-over van hun bruisende optiekzaak. De verbouwingswerken zijn deze week gestart en zouden twee maanden moeten duren. In afwachting van de heropening van hun belevingswinkel, openden ze een pop-up outlet in een pand net om de hoek met stevige kortingen tot 50 procent op brilmonturen.

“Samen met mijn vrouw Heleen openden we in 2011 onze zaak in de Jan Mahieustraat”, vertelt zaakvoerder Alex Breemersch. “Na 12 jaar was het tijd voor vernieuwing, een ander interieur en opfrissingswerken. Het is voor ons ook een gelegenheid om de zaken waar we ons aan stoorden, aan te pakken en de klantenbeleving nog te verhogen. We willen de werken grondig aanpakken en gingen op zoek naar een pand zo dicht mogelijk bij de winkel. Zo zijn we in het voormalige pand van modewinkel Tineke terechtgekomen voor onze pop-up outlet. De aannemers kunnen ongestoord werken, onze klanten kunnen op ons blijven rekenen en wij kunnen de werken van dichtbij volgen.”

Beleving

Om je in het huidige retail landschap te onderscheiden, is het als ondernemer belangrijk de klanten een unieke beleving aan te bieden. Daar zal Optiekpunt nog meer op inzetten in de vernieuwde winkel. Zo komen er nog meer corners waar de brillen beter tot hun recht komen; de ingang zal veranderen waardoor klanten van bij het binnenkomen een heldere kijk hebben op de winkel; en er zal nog meer merk per merk gewerkt worden. “We gaan aparte hoekjes voorzien waar we de klant advies kunnen geven”, vervolgt Alex. “De winkel wordt nog gezelliger en we zullen nog meer op afspraak werken. We hebben een grote optiekzaak en dan is het belangrijk dat wij er met persoonlijk advies voor zorgen dat de klanten door de bomen het bos blijven zien.”

Brilglazen op maat

In de vernieuwde winkel zullen klanten kunnen blijven rekenen op de vertrouwde diensten van Optiekpunt: oogmetingen, contactlensaanpassingen, nieuwe brillen en zonnebrillen, multifocale brillen. Optiekpunt blijft ook dé specialist in glazen op maat. Alex: “We willen elke persoon het optimale glas op sterkte aanbieden, samen met onze leveranciers Zeiss, Hoya en Essilor, de meest vooraanstaande glasfabrikanten. Ook voor de brilmonturen hebben we een ruim aanbod van de meest gekende brillenmerken, zowel couture- als nichemerken. Zo is er voor elk wat wils.”

Gratis ravotbril

Nu steeds meer kinderen last hebben van bijziendheid, is een aanbod aangepast aan die doelgroep essentieel. Optiekpunt trok al van in het begin de kaart van de kinderbrillen. Zo krijgen kinderen een gratis ravotbril die ze kunnen gebruiken als ze sporten of op kamp gaan… Mama’s en papa’s vinden bij Optiekpunt een zeer ruim aanbod en een aparte kinderhoek voor hun kleine spruiten.

Pop-up outlet

Als alles volgens plan verloopt, zullen de werken half oktober klaar zijn. Tot dan kunnen klanten terecht in de pop-up outlet om de hoek, in de Conincklijke Passage, te bereiken via de Garenstraat. Met 50 procent korting op het montuur voor optische brillen en 30 à 50% op een selectie zonnebrillen zijn er zeker ‘batjes’ te doen.