Openluchtexpo herdenkt 125 jaar Gistfabriek Brugge

De Gistfabriek, nu actief onder de naam IFF Brugge, is een begrip in Brugge en bestaat 125 jaar. Dit wordt gevierd met een foto-openluchttentoonstelling aan de muur van het bedrijf langs de Komvest.

De fototentoonstelling biedt een prachtig overzicht van het 125-jarig bestaan van de fabriek. Alles startte in 1860 toen de Sijseelse familie Verstraete-Lycke terreinen in Brugge kocht en als landbouwstokerij uitbaatte.

Enzymen

In 1897 schakelde Jules Verstraete over naar een gistfabriek die snel door de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek in Delft werd overgenomen. Tot 1969 bleef het maken van gist en het stoken van alcohol de hoofdactiviteit. Vanaf dan werd er overgeschakeld op de productie van enzymen, vooral voor de voedingssector, wat nu de hoofdactiviteit en de specialiteit van IFF Brugge vormt.

Uit de tentoonstelling blijkt duidelijk dat de komst van de gistfabriek zorgde voor een grote verandering in de omgeving van de Dampoort en de Langerei. De site breidde gestadig uit, er werden gebouwen bijgeplaatst en weer gesloopt. Vooral de overname van de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek zorgde voor een gedaanteverwisseling van de terreinen.

Art-decostijl

Na de Eerste Wereldoorlog bouwden de Nederlanders een gloednieuwe gistfabriek, om die in 1985 opnieuw te slopen. Iets wat vele Bruggelingen zich waarschijnlijk nog goed herinneren. Van de oude gebouwen is vooral het unieke kantoorgebouw in art-decostijl op de hoek van de Komvest en Wulpenstraat vermeldenswaard. Het werd gebouwd naar plannen van de Brugse architect Maurice Demeester.

“De fabriek is nog steeds in volle expansie”, vertelt plantmanager Geert Florizoone. “Zo hebben we de jongste jaren 40 nieuwe personeelsleden aangeworven en zoeken we nog steeds arbeidskrachten.” De openluchttentoonstelling aan de Komvest is tot maart 2023 te zien. (Chris Weymeis)