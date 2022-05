Opendeurdag Zultse bedrijven voor Ontdekkingstocht

Zondag 5 juni zetten acht Zultse bedrijven hun deuren open voor de Ontdekkingstocht. “De afgelopen twee jaar moest het noodgedwongen uitgesteld worden door corona maar nu kan het weer”, zegt schepen voor Lokale Economie Tony Boeckaert.

Met wat uitstel is dit de zevende editie van de Ontdekkingstocht, daarbij stellen afwisselend de kleine zelfstandigen en grote bedrijven hun deuren open voor het publiek. Voor de grote bedrijven is dit de derde editie. De deelnemende bedrijven dit jaar zijn: Carr-bouw Quintyn, Bioboerderij De Zonnekouter, Flandria Flavours International, Ciers Cooking, Geitenboerderij De Nomaderij, Boomkwekerij Dirk Waelkens, Van den Weghe Natuursteen en Locatrans. In deze laatste zullen de bezoekers eens kunnen plaatsnemen in een vrachtwagen om zelf te ondervinden wat de dode hoek is.

Deelnamen aan de Ontdekkingstocht is gratis. Tussen 10 uur en 13.30 uur kunnen de deelnemers starten vanuit het Ontmoetingscentrum in Olsene, de Guldepoort in Machelen of het Firtelhof in Zulte en daarna al fietsend vrij de bedrijven verkennen. Op elke locatie kun je een formulier invullen en om 18 uur worden in het Firtelhof uit de doos van elk bedrijf drie winnaars geloot die een prijs krijgen. (JF)