Openbaar onderzoek naar Jumbo naast Euroshop loopt op kerstavond ten einde

Het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunningsaanvraag van Jumbo loopt nog tot zaterdag 24 december. Tegen 17 maart 2023 zou dan duidelijk moeten worden of er effectief een vestiging van de Nederlandse keten komt naast Euroshop. In de aanvraag is sprake van een winkel van ruim 1.800 vierkante meter. De nieuwe winkel zou ook goed zijn voor 70 jobs. In tegenstelling tot de vergunningsaanvraag voor een Jumbo in de Diksmuidsesteenweg in 2020, is er nu geen publiek protest.

Schepen Nathalie Muylle: “Zoals altijd wachten wij het openbaar onderzoek af en de adviezen van verschillende diensten. Ook AWV zal advies geven, omdat de winkel gelegen is aan een gewestweg. Na het globale advies van de diensten komt het voor het schepencollege.”

“70 werkkrachten? Waar ja je die vinden? Als wij één vacature open zetten krijgen we nauwelijks reactie” (Claudine, SPAR Zilverberg)

De Jumbo ligt op grondgebied Beitem (Rumbeke), maar situeert zich zo dichter bij de kernen van Moorslede en Ledegem, dan bij die van Roeselare. Nessim Bin Driss, schepen van economie in Moorslede: “Over die vergunning worden wij niet gehoord. Maar het is zeker duidelijk dat het ook onze kleinhandel daar wellicht onder te lijden krijgt.”

Spar Zilverberg

In Beitem is er geen buurtwinkel meer, op de Zilverberg wel. Claudine Demeulemeester is al 29 jaar met haar gezin de drijvende kracht achter haar buurtwinkel langs de Meensesteenweg. Vroeger heette de zaak Voeding Rita en situeerde dat zich in het pand waar nu Koen en Veerle hun zaak runnen. “In 2000 staken we de straat over.” In 2015 ging de buurtwinkel verder onder de vleugels van Spar. Ook zij kijkt met een bang hartje naar de eventuele komst van een Jumbo-supermarkt bij Euroshop. “Ik lees dat ze 70 man werk zullen geven, maar waar gaan ze die vinden? Wij krijgen soms al moeilijk één vacature ingevuld. Maar je moet dat ook niet zien als extra tewerkstelling. Stel je voor dat ze ons doodknijpen, dan zijn hier zeven mensen hun werk kwijt.”

Nieuwe concepten

Maar Claudine laat de moed niet zakken. “Misschien zullen we ons moeten heruitvinden. Mijn man en ik zitten al ver in onze loopbaan, maar met onze zoon is er al opvolging. We denken al na over nieuwe concepten.”

Maar Claudine betwijfelt of de site wel een goede locatie is voor zo’n supermarkt. “Er zijn daar vroeger onder het dak van Euroshop al andere supermarkten geweest, die hebben ze stuk voor stuk gesloten.”

Een eerdere vergunningsaanvraag van Jumbo op de Diksmuidsesteenweg werd in 2020 na protest van de buren en negatief advies van de stad van tafel geveegd. “Maar veel protesterende buren zal je rond Euroshop niet vinden, er wonen daar niet veel mensen.” Maar niettemin denkt Claudine dat er toch veel zaken te lijden zullen hebben onder de komst van Jumbo. “Ook Moorslede heeft supermarkten en uit Beitem trekken ook wel nog wat mensen naar Huis Maria in Ledegem.” (WVS)