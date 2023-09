Op bezoek bij Tuinsappen Lombarts Calville: “Van passie ons beroep gemaakt”

Half september betekent niet alleen de start van het plukseizoen van de appels, maar ook van een drukke periode voor Luc en Kris van Tuinsappen Lombarts Calville. “Na een uitzonderlijk goede oogst in 2022 is het dit jaar wel minder”, klinkt het bij de zaakvoerders op hun eerste dag appels persen.

Luc Goossens en Kris Vanderstichele zijn allebei 58 jaar. Met Merel, Linde en Jade hebben ze drie dochters. In 2000 startten ze met Tuinsappen Lombarts Calville. Voorheen was Luc actief in IT en Kris in de toeristische sector. “We zijn al jaren gefascineerd door bomen en landschappen”, vertelt Kris. “Toen Luc onze hoeve renoveerde, ging hij nadenken over zijn professionele toekomst. We besloten om van onze passie ons beroep maken.” De benaming tuinsappen is niet toevallig gekozen. “Van alles wat in de tuin groeit, kan er sap gemaakt worden. In de beginjaren deden we alles bij ons thuis in Voormezele, nu zitten we voor het vierde seizoen in Poperinge. Luc houdt zich vooral bezig met de bomen en het persen. Ik doe alles qua organisatie”, aldus Kris. Na een lange en niet evidente zoektocht belandden ze met hun tuinsappen in de … Sappenleen. Daar huren ze in de Tsjechiëlaan een gebouw van Brouwerij Sint-Bernardus.

Start van het seizoen

“Half september is traditioneel de start van het plukseizoen. We hebben ongeveer 15 hectare eigen bomen. Lombarts Calville is een hoogstammig appelras. Wij doen aan extensieve hoogstamteelt, dat wil zeggen dat we telen op biologische wijze. De boomgaarden situeren zich in Voormezele en verder in de regio, hiervoor werkten we onder meer samen met de provincie.” Vorig jaar was uitzonderlijk goed, dit jaar is de oogst wat minder. Luc: “Voor de bomen was het goed dat het geen droge zomer was, maar het nadeel is de mindere meimaand. Daardoor was de bestuiving niet optimaal. De kern van de oogst ligt in de lentemaanden april en mei. Maar we mogen niet klagen en zijn klaar voor een drukke periode. Tijdens het plukken maken we gebruik van een plukparaplu. Dat is een handige manier om de appels efficiënt te verzamelen. Voor de pluk kunnen we reeds een aantal jaar rekenen op een avontuurlijk en gemotiveerd team. Voor de productie werken we sinds vorig jaar met jong gepensioneerden en dat vinden we zeer aangenaam.”

“We willen nu al de zoektocht starten naar opvolgers”

Het persen gebeurt met een machine die tot 3.000 kilo appels per uur kan persen. Na het persen worden de sappen gepasteuriseerd. “Dit is op een temperatuur van 80 graden en zorgt voor de bewaring”, zegt Kris. “We kunnen tot 1.500 flessen afvullen per uur. Ons assortiment artisanale sappen bestaat ondertussen uit een 15-tal verschillende smaken. Denk maar aan combinaties met bessen, rode biet, kweepeer, vlierbloesem, rabarber. We zoeken steeds naar vruchten die hier geteeld kunnen worden en werken samen met lokale bioboeren. De basis blijft wel telkens appel.”

Intussen lanceerden ze ook hun eigen appelcider. Dit produceren ze op Normandische wijze. “Een wilde gisting, geen sulfiet en een spontane nagisting op de fles. De suikers wordend door de fermentatie omgezet in alcohol”, legt Luc uit. “De alcohol en tannine zorgen voor de bewaring. We maken alles zelf en dat heeft verschillende voordelen. Het is flexibel en we kunnen in kleinere schaal produceren.”

Loonpersen

Ze leveren hun tuinsappen aan verschillende verkooppunten in West-Vlaanderen en daarbuiten. “Elke donderdagnamiddag doen we in Poperinge een thuisverkoop en dan is er ook de mogelijkheid om leeggoed binnen te brengen. De vuile flessen gaan per 40.000 naar een bedrijfje aan de Moezel om gewassen te worden.”

Naast de eigen sappen doen ze ook aan loonpersen. “Dan komen particulieren bij ons langs met hun eigen appels. Die stockeren we in onze koelcellen, waarna ze door de pers gaan. Negentig procent van de particulieren situeert zich in een straal van 80 kilometer rond ons bedrijf, daarbij zitten ook een pak mensen uit Noord-Frankrijk. Het idee van loonpersen kwam omdat we mensen willen stimuleren bestaande bomen te benutten en nieuwe bomen aan te planten.” Luc en Kris denken ook al na over de toekomst. “We kijken op het gemak uit naar opvolging voor onze productie. Onze drie dochters hebben andere interesses. Ze helpen wel graag mee, want het is een soort nostalgie naar hun jeugdjaren. Maar de zaak volledig overnemen, zullen ze niet doen. Daarom willen we die zoektocht nu al starten naar mensen die in onze voetsporen willen treden.”

Meer info: www.tuinsappen.be.