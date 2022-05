Ooststraat in Roeselare krijgt vanaf augustus een nieuw wegdek

De rijweg in de Ooststraat is aan vernieuwing toe. Op verschillende plaatsen zie je schade aan het wegdek. Daar brengen ze in augustus verandering in. De winkelstraat krijgt dan een laagje asfalt en zal zo vanaf 1 september ook meer comfort bieden aan de vele schoolgaande fietsers in het centrum.

Na de vergroening door boombakken en beplanting, krijgt nu ook de rijweg een opknapbeurt. Tegen de start van het nieuwe schooljaar is de Ooststraat daarmee volledig opgefrist. De aanpassingen passen binnen de ambities van het Stadsbestuur die geformuleerd staan in haar Kernplan. Samen met de nieuwe aankleding, investeren we in een aantrekkelijk, sfeervol stadscentrum waar het aangenaam wonen, winkelen en vertoeven is.

“We zijn heel tevreden dat deze werken deze zomer uitgevoerd worden. Het wegdek is aan vernieuwing toe. Het wordt een enorme verbetering aan onze winkel”, vertelt Caroline van LolaLiza.

Maximum drie weken werk

De werkzone situeert zich van aan de Grote Markt tot en met het kruispunt met de Jan Mahieustraat en de Delaerestraat. De aannemer start aan de Grote Markt en schuift stelselmatig op. De startdatum is op dit moment voorzien vanaf maandag 8 augustus.

“De huidige rijweg ligt in natuurstenen. Deze worden door de aannemer met een grote kraan uitgebroken en weggevoerd. Dit neemt wellicht een week in beslag. Nadien herstellen we de funderingen, goten, putdeksels, … Als laatste fase wordt het asfalt in twee lagen gegoten”, zegt schepen Francis Debruyne.

“Als de weersomstandigheden goed zijn en de werken vlot verlopen, duren ze maximum drie weken. Dat is een vrij korte periode om het wegdek van ruim 1285 m² te vernieuwen. Het resultaat zal een grote verbetering zijn voor alle weggebruikers en geeft weer extra uitstraling aan ons stadscentrum.”

Maatregelen om de hinder te beperken

“We kiezen er bewust voor om de werken in de zomervakantie uit te voeren. Dit is een kalmere periode voor handelaars en zo hinderen we geen schoolgaand verkeer. Genieten en shoppen blijft uiteraard mogelijk.”

“Het kruispunt met de Jan Mahieustraat en Delaerestraat zal zo lang mogelijk open blijven tijdens de werken. Het verkeer zal in het begin een omleiding kunnen volgen via de Delaerestraat (die tijdelijk van richting keert) en de Jan Mahieustraat. Het kruispunt wordt zo kort mogelijk, wellicht slechts een paar dagen, afgesloten op het einde van de werken. Dan wordt er asfalt gegoten.”

De voetpaden blijven altijd volledig toegankelijk. Op verschillende plaatsen zal je te voet kunnen oversteken richting jouw favoriete winkel in de Ooststraat.