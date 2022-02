Oostendse luchthaven krijgt tegen twaalf nieuwe vliegtuighangars

Binnenkort tellen het North Sea Aviation Center (NSAC) en de Luchthaven Oostende-Brugge twaalf nieuwe vliegtuigloodsen voor general aviation. De bouw van de loodsen is ondertussen gestart. Tegen midden juli moeten de werken afgerond zijn.

“Een belangrijke mijlpaal voor de luchthaven en voor de hele regio”, zo zeggen managing director van NSAC Erik Vermeersch, en luchthaven-CEO Eric Dumas. De plannen voor de bouw van twaalf vliegtuighangars voor general aviation raakten in oktober al bekend. De nieuwe hangars moeten de mogelijkheid bieden om de zakelijke, educatieve, recreatieve en innovatieve luchtvaart een thuisbasis aan te bieden in Oostende. Bouwbedrijf Vuylsteke uit Kortemark heeft de werken in handen.

“Met de bouw van deze nieuwe en duurzame hangars zetten we in op de toekomst van de luchtvaart”, laat Vermeersch optekenen. “We zijn dan ook overtuigd dat deze investeringen een toegevoegde commerciële waarde creëren voor de luchthaven en bij uitbreiding de hele regio. Ook voor de bedrijven die er zich de komende tijd zullen vestigen, zullen de loodsen een absolute meerwaarde zijn.”

Meerwaarde

Woensdag zakten enkele prominenten af naar de luchthaven. De Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD), de Middelkerkse burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD), schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn (N-VA), luchthaven-CEO Eric Dumas en Jef De Kinder en Erik Vermeersch van NSAC bevestigden er een paneel naar aanleiding van de start van het belangrijke project voor de luchthaven. “We omarmen de groei van de activiteit op onze luchthaven, want dit is een van de economische groeipalen van onze stad”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “De luchtvaart is een sector met uitdagende mogelijkheden, en met twaalf nieuwe, duurzame hangars kan onze luchthaven opnieuw uitbreiden en mensen aantrekken voor zowel economische als recreatieve activiteiten.”

De nieuwe loodsen werden ontworpen door Juno Architects en zullen samen een lengte hebben van 240 m en een hoogte van 6 m. De loodsen zullen afgewerkt worden met duurzame materialen. Schepen Charlotte Verkeyn is enthousiast. “De oude loodsen, die zichtbaar waren van op de Nieuwpoortsesteenweg bij het binnenrijden van de stad, waren al enige tijd in slechte staat. Het zal niet alleen voor de luchthaven een meerwaarde zijn, maar ook voor het zicht bij het binnenrijden. Goed voor alle partijen dat deze investeringen gebeuren. Het zal er mee voor zorgen dat de cluster op en rond de luchthaven de toekomst in wordt geloodst. De keuze voor duurzaamheid en de wijze van afwerking zullen tot een klassevol resultaat leiden.”

Verkocht en verhuurd

Enkele van de hangars zijn al verkocht en verhuurd aan privé-eigenaars die er hun toestel zullen stallen. “One luchthaven is dankzij haar geografische ligging, flexibiliteit en vlotte bereikbaarheid de ideale locatie om de educatieve, recreatieve, zakelijke en innovatieve luchtvaart te verwelkomen”,voegt Eric Dumas nog toe. “Het doet ons dan ook plezier dat enkele privé-eigenaars hun weg al vonden. We willen een luchthaven zijn voor iedereen en zullen recreatieve luchtvaart altijd omarmen.”

Acht kleinere loodsen zullen een oppervlakte hebben van 440 m². De vier overige loodsen zijn per twee met elkaar verbonden en vormen zo eigenlijk twee dubbel zo grote loodsen. De nieuwe loodsen zullen niet verwarmd worden, maar door de hoge isolatiegraad zullen de gebouwen binnenin vorstvrij gehouden kunnen worden. (JRO)