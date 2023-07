Oostendse boetiek en concept store Lily start met tweedehandsverkoop

LILY test deze zomer een nieuw concept: tweedehands verkoop. Het concept heet ‘Preloved by LILY’ omdat er items verkocht worden die een eerste liefde achter de rug hebben bij hun eerste eigenaars en klaar zijn voor een tweede kans bij de nieuwe shoppers. De tweedehandsshop bevindt zich in het pand van Lucien & Lizette, de lunchbar gerund door mensen met een beperking, die in de maand juli dicht is.

“Met dit nieuwe concept willen we een oplossing bieden en springen we nog meer op de kar van duurzaamheid dan we al deden. Klanten vertellen ons regelmatig dat ze stuks van de voorbije jaren hebben liggen die ze niet meer dragen, maar die wel nog een heel goeie staat zijn. Zonde dat die in hun kast blijven liggen terwijl iemand anders ze misschien heel graag wil kopen aan kleine prijzen. We bieden onze klanten nu dus een platform waarbij ze hun spullen bij ons kunnen verkopen. Ze bepalen zelf wat ze er nog voor willen krijgen . Zo kunnen onze klanten elkaar helpen, maar uiteraard is iedereen welkom om te komen shoppen.”

Tweedehands is veel meer dan een trend, het is niet meer weg te denken. “Steeds meer mensen staan open voor tweedehands aankopen. In plaats van een zekere schaamte, die er vele jaren geleden soms mee gepaard ging, zijn shoppers nu net heel trots wanneer ze iets leuks gescoord hebben. Zelf koop ik regelmatig preloved kleding voor mijn kindjes en ik merk ook een groot enthousiasme bij de collega’s in ons team… dus ik wilde dit heel graag testen. We ontvingen een 300-tal mooie stuks van veel van onze klanten na oproepen via sociale media. We zullen deze week een mooie concept store opzetten met voornamelijk veel kleding en accessoires, maar ook met een aantal meubelstukken en decoratie. Voor zij die toch liever de allernieuwste collecties ontdekken is onze gewone winkel in de vlakbij gelegen Herstraat helemaal gevuld met moois dat de voorbije twee weken aankwam.”

PRELOVED by LILY is vier dagen open, van 13 tem 16 juli, in de Madridstraat 10 in Oostende.