Oostendse boekentassen zijn zelfs tot in Zuid-Korea populair: “Wij maken van 1 september een echt rode lopermoment”

Wat ooit startte met een zelfgemaakt boekentasje voor hun oudste zoon, is uitgegroeid tot een exclusief merk dat tot in Zuid-Korea in de winkelrekken ligt. Het Oostendse Jeune Premier groeide in amper tien jaar uit tot een begrip binnen de boekentassenwereld en is nu klaar voor de volgende stap: een tweedehandsconcept om gebruikte tassen een tweede leven te geven. “Duurzaamheid is een sleutelwoord bij ons”, klinkt het.

Een breed glimlachende Hélène Fransen en Bruno Piers, allebei 44 lentes jong, ontvangen ons in het hoofdkwartier van Jeune Premier, op een goeie steenworp van het Noordzeestrand.

Hier in Oostende legden ze een goeie tien jaar geleden de fundamenten van wat nu Jeune Premier is: een kwaliteitsvol boekentassenmerk dat jaarlijks wereldwijd 200.000 stuks over de toonbank ziet gaan en in 2022 afklokte op een jaaromzet van zo’n zes miljoen euro.

“Zestig procent van al onze producten gaat naar het buitenland. Dit jaar willen we ook de poort richting Turkije openbreken”

“Terwijl het allemaal erg toevallig gestart is”, legt Hélène uit. “Onze oudste zoon was klaar om naar de peuterklas te vertrekken en ik ging op zoek naar een leuk boekentasje. Maar ik vond enkel veel te zware exemplaren, daar wilde ik hem niet mee naar school sturen. Bovendien waren de schreeuwerige designs niet aan ons besteed.”

Hélène sloeg zelf aan het ontwerpen en stelde een schattig lederen boekentasje samen. “Aan de schoolpoort vroegen enkele mama’s waar ik de tas gehaald had en voor ik het wist, was ik er ook voor hen aan het maken. Zo ging de bal aan het rollen.”

‘Olievlekgewijs’ gegroeid

Het eerste jaar combineerde Hélène de toen nog naamloze boekentasjes met haar job als juriste, maar in 2013 koos ze voluit voor Jeune Premier. Drie jaar later stapte ook haar echtgenoot Bruno, die een deel van zijn goed draaiende apotheek verkocht, mee aan boord. Sindsdien runnen ze Jeune Premier met heel veel passie.

“In 2013 – de officiële start van ons verhaal – steeg de verkoop al naar een duizendtal stuks. Een cijfer dat sindsdien alleen maar toegenomen is”, pikt Bruno trots in. “Aanvankelijk deed Hélène alles zelf: ontwerpen, klanten zoeken, bestellingen verwerken, factureren…”

© Jeune Premier

Hélène knikt. “Úren heb ik op de baan gesleten. Onze eerste klanten waren kleine speelgoedwinkels, boetiekjes en lederwarenwinkels. Van daaruit zijn we olievlekgewijs gegroeid. Als je ons tien jaar geleden had gezegd dat we nu met een team van acht mensen aan Jeune Premier zouden werken, we hadden eens smakelijk gelachen.”

De unique selling point van Jeune Premier zit in de kwaliteit en het oog voor ergonomie, klinkt het. “We gaan voor het allerbeste. Onze baseline is niet voor niets your premium way of going to school. Wij staan voor duurzame en mooie boekentassen tegen een correcte prijs. Maar ook onze unieke designs maken het verschil. Onze look & feel vind je nergens anders, net als ons handig kliksysteem.”

Rode lopermoment

Ook de service na verkoop draagt Jeune Premier hoog in het vaandel en sinds drie jaar worden alle producten volledig van gerecycleerde petflessen gemaakt. “Vandaag hebben we alles in huis voor de jonge schoolgaande jeugd.”

“We mikken op kinderen van 2,5 tot 10 jaar, met een duidelijke focus op landen waar 1 september een echt rode lopermoment is. Een belangrijke mijlpaal in de nog jonge leventjes van de oogappels van de (groot)ouders. We blijven ook innoveren: tien jaar na onze start hebben we eigen brooddozen, kaftpapier, pennenzakken, portefeuilles, herbruikbare drinkflessen, fluohesjes en zelfs horloges in ons aanbod.”

“Ons tweedehandsproject biedt de kans om gebruikte boekentassen letterlijk een tweede leven te geven, aan een lagere prijs. Dit past perfect in ons duurzaam verhaal”

Hélène buigt zich nog elke dag, met steun van grafisch ontwerpster Kelly, over de nieuwe ontwerpen en neemt ook nog steeds de verkoop voor haar rekening. “Zo houden we de lijn met de klant erg kort”, verduidelijkt ze. “Feedback vinden we erg belangrijk.”

Ontwerpen gebeurt volledig op Oostendse bodem, de productie is in China te vinden. “Omdat het gewoon economisch onmogelijk is om alles hier te vervaardigen”, legt Bruno uit. “We hebben even aan een made in Belgium-verhaal gedacht, maar dat bleek niet te realiseren. Nu kiezen we heel bewust voor designed in Belgium.”

Jeune Premier gaat intussen de halve wereld rond. “In de ons omringende landen, maar ook in bijvoorbeeld China en Zuid-Korea scoren we goed. Zestig procent van al onze producten is voor het buitenland bestemd. Dit jaar willen we ook de poort richting Turkije openbreken.”

Nieuwe markt

Nu voegen Hélène en Bruno een nieuw segment aan hun verhaal toe: Second Life. “Ons tweedehandsproject gaat op 20 juni live en biedt de kans om gebruikte boekentassen letterlijk een tweede leven te geven, aan een lagere prijs. Het proces is eenvoudig: via onze website kan je een korte vragenlijst invullen en foto’s uploaden om de staat van de tas door te geven.”

© Jeune Premier

Wie een oude Jeune Premier opstuurt en als die na een tweede grondige check-up goed voor verkoop wordt bevonden, ontvangst een waardebon die bij de webshop kan besteed worden. “Dit kadert volledig in ons duurzaam verhaal. Een Jeune Premier kan tegen een stootje en dat willen we op deze manier ook bewijzen. Zo creëren we ook een nieuwe markt en kunnen mensen op een laagdrempelige manier kennismaken met Jeune Premier.”

De komende jaren wil Jeune Premier verder blijven groeien. “Op een organische manier”, beklemtonen de zaakvoerders. “Ons ultieme doel is om incontournable te zijn in alle landen waar de eerste schooldag hoog in het vaandel gedragen wordt.”

Info via deze link.