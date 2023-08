Oostends-Dams bier Goldfinger haalt goud op World Beer Awards

Op de World Beer Awards 2023 veroverde het Oostends-Damse bier Goldfinger goud in de categorie ‘Belgium strong lager’. Als ‘Country Winners’ stoot Goldfinger ook door naar de finale later deze maand.

Maxim Vansevenant (28) en Dries Storme (29), een brouwersduo uit Oostende en Oostkerke bij Damme, startten kort na de coronaperiode hun eigen brouwerij, een uit de hand gelopen hobby van een de twee vrienden.

Edelpils

Het eerste bier werd Goldfinger gedoopt en dankt zijn naam aan brouwer Dries Storme. Hij verloor een vinger, maar vond een nieuwe passie tijdens zijn herstel.

Hij leerde de knepen van het brouwersvak en enkele jaren later voltooide hij zijn eerste recept. Het resultaat is een amberkleurig bier van lage gisting en 6,9% sterk, of zoals ze het zelf benoemen een ‘edelpils’.

Finale eind augustus

Hun avontuur in de brouwerswereld is nog maar net gestart en ze vallen al in de prijzen. Goldfinger behaalde goud in de categorie ‘Belgium strong lager’ en als ‘Country Winners’ stoot het bier ook door naar de finale later deze maand.

“De slogan van het bier Looks like beer, taste like Gold mag nu dus ook letterlijk genomen worden. Deze titel en erkenning geeft ons nog meer drang en motivatie om onze droom na te jagen en meerdere smaken te creëren”, besluiten Maxime en Dries.