Oostendenaar Rudy Provoost aangesteld als nieuwe voorzitter van Voka: “Een eer om de fakkel over te nemen”

Voka, het Vlaams Netwerk van Ondernemingen, heeft een nieuwe voorzitter. De van Oostende afkomstige Rudy Provoost (63) is vandaag in die functie aangesteld. Hij was tijdens zijn imposante carrière onder andere ceo van Philips Consumer Electronics, Philips Lighting en Rexel.

Rudy Provoost (63), geboren en getogen in Oostende, is voor drie jaar aangesteld als voorzitter van Voka. Hij volgt Wouter De Geest op en kan teren op een jarenlange ervaring als ondernemer en bestuurder, zowel in binnen- als buitenland.

Provoost was in verschillende sectoren actief en noemt innovatie, transformatie en groei, samen met digitalisering, duurzaamheid en gezondheid als rode draden doorheen zijn loopbaan. Die thema’s wil hij ook bij Voka naar voor schuiven.

Sterke ambassadeur

“Rudy Provoost zal een sterke ambassadeur zijn voor het Vlaamse bedrijfsleven en ondernemerschap zijn”, zegt zijn voorganger Wouter De Geest. “Hij kan bogen op een jarenlange succesvolle internationale carrière bij toonaangevende bedrijven in diverse markten en heeft als ceo van Philips Consumer Electronics, Philips Lighting en Rexel zijn sporen verdiend.”

“Ik geloof zeer sterk in de drijvende kracht van Voka als gangmaker van groei en voortrekker van vooruitgang in Vlaanderen.” – Rudy Provoost

“Sinds zijn terugkeer in Vlaanderen zet Rudy zich in als bestuursvoorzitter bij Jensen-Group, bestuurder bij Elia, Pollet Water Group, de Vlerick Business School en als commissaris bij Randstad. Daarnaast is hij actief als senior advisor, investeerder en mentor bij groeibedrijven. In het verleden vervulde hij ook een leidinggevende rol gespeeld bij Europese sectorfederaties.

“We zijn ervan overtuigd dat we met Rudy een topper aantrekken als nieuwe voorzitter van Voka”, aldus nog De Geest. “Zijn externe, onbevangen en onafhankelijke blik op Vlaanderen en Voka als ondernemersorganisatie zal verrijkend zijn voor het economisch en maatschappelijk debat in deze uitdagende tijden. Zijn polyvalent profiel en internationale achtergrond enerzijds en zijn huidige activiteiten en mandaten anderzijds zullen daarbij hun vruchten afwerpen in de nabije toekomst, zeker in aanloop naar de verkiezingen van 2024 en de hervormingen die ons land zo nodig heeft.”

Voka als drijvende kracht

Rudy Provoost zelf start erg gemotiveerd aan zijn nieuwe uitdaging. “Het is een eer om de fakkel te mogen overnemen van Wouter De Geest en bij Voka als nieuwe voorzitter aan de slag te gaan”, stelt hij. “Ik geloof zeer sterk in de drijvende kracht van Voka als gangmaker van groei en voortrekker van vooruitgang in Vlaanderen.”

“Ik zal dan ook met veel enthousiasme en energie mijn verantwoordelijkheid opnemen om het voorzitterschap toekomstgericht in te vullen en daadkrachtig de Vlaamse ondernemerswereld te vertegenwoordigen.”