Ooit waren er in Zandvoorde tientallen winkels, nu blijft alleen nog een bakker en een kleine superette over: “Toch blijft het een populaire plaats om te wonen”

Nu in de Oostendse wijk Zandvoorde ook de laatste beenhouwerij gesloten is, blijft er voor de inwoners – en dat zijn er ruim drieduizend – nog een kleine superette en een bakkerij over om hun boodschappen te doen. “Dit wordt een godvergeten gat als het zo verder gaat”, klinkt het. Toch blijft Zandvoorde volgens een lokale makelaar populair om er te wonen.

Zandvoorde was ooit een zelfstandige gemeente, tot het in 1971 fuseerde met Oostende. Sindsdien is het een van de acht wijken van de badstad. Jaren geleden waren hier nog verschillende beenhouwerijen, bakkers, cafés en zelfs bloemenwinkels. De meesten sloten de deuren toen ze op pensioengerechtigde leeftijd waren. Overnemers werden niet gevonden en dat zorgt ervoor dat er op vandaag in Zandvoorde naast een fietsenwinkel, een broodjeszaak, een apotheek en een pizzeria, alleen nog een bakker en een kleine superette overblijft waar inwoners hun boodschappen kunnen doen. Tot twee weken geleden was er ook nog een beenhouwerij, maar ook die liet nu weten niet meer open te gaan.

In de wijk lopen we Els Bloeyaert (45) en zoon Alexander (15) tegen het lijf. Els hangt af van het openbaar vervoer. “We zijn blij dat we de superette nog hebben, anders werd het helemaal moeilijk”, zegt ze. “Ik heb geen auto en hang dus af van het openbaar vervoer. Om grote boodschappen te doen moet ik de bus nemen naar Oudenburg of Oostende. Als het zo verder gaat wordt Zandvoorde een godvergeten gat.”

Els is niet de enige die klaagt. “Zandvoorde wordt een beetje zoals de meeste kleine dorpjes”, klinkt het bij Jacques Moerman (87). “Ik woon hier sinds 1948 en zag stelselmatig alle winkels verdwijnen. Weet je dat er hier ruim veertig cafés waren vroeger? Zandvoorde is lang niet meer wat het geweest is.”

Niet minder populair

Christine (54) en Filip (56) van bakkerij Filip zijn wat ze noemen ‘de laatste der Mohikanen’. “We baten al 31 jaar onze bakkerij uit”, zegt Christine. “Ook wij zagen de ene na de andere winkel verdwijnen, maar wij geven niet op. Zo lang onze gezondheid het toelaat, blijven wij open. Je merkt dat mensen blij zijn dat wij nog bestaan. Mensen kunnen naast ons, alleen nog in de superette terecht, nu de laatste beenhouwerij de deuren sloot. Meer is er hier niet meer.”

Maakt het verdwijnen van de winkels, Zandvoorde dan minder populair, vroegen we ons af? “Integendeel”, duidt Chantal Vandewalle van het plaatselijke immokantoor. “Zandvoorde is en blijft een populaire plaats om te wonen. Vooral door de gunstige ligging: We bevinden ons vlakbij de autosnelweg, en je bent op amper 10 minuten in het stadscentrum van Oostende en Oudenburg. We merken dat vooral veel jonge gezinnen kiezen voor een huis in Zandvoorde. Kinderen kunnen hier nog naar hartenlust spelen.”

Eddy Morel, beheerder van de Facebookgroep ‘Ik ben fier in Zandvoorde te mogen of te hebben gewoond’, wil zo snel mogelijk een markt in Zandvoorde. “Ik had daarvoor al verschillende keren contact met het stadsbestuur en het wordt bekeken. Ik blijf ijveren om de inwoners van Zandvoorde hun markt te geven waar ze hun boodschappen kunnen doen. Een must, nu alle winkels bijna verdwenen zijn.”