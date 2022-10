Onze West-Vlaamse wijnen smaken straks lekkerder dan ooit: “2022 heeft alles om een grand-crujaar te worden”

De West-Vlaamse wijnbouwers hebben een topzomer achter de rug. De pluk startte enkele weken vroeger en de druiven zijn bovendien van een uitzonderlijk goeie kwaliteit. “2022 heeft alles in zich om als grand-crujaar bestempeld te worden.”

Een verklaring voor de goeie oogst bij de wijnbouwers in onze provincie, hoeven we niet ver te zoeken. Het zachte voorjaar werd opgevolgd door een erg droge en warme zomer, wat ervoor zorgde dat de druiven een pak vroeger rijp waren dan tijdens een jaar met normale Belgische weersomstandigheden.

Dat beaamt ook Martin Bacquaert (41) van het bekende wijndomein Entre-Deux-Monts in Heuvelland, met zo’n twintig hectare en een jaarlijkse productie van 130.000 flessen de grootste wijnbouwer van West-Vlaanderen.

“2022 is een goed jaar”, stelt hij. “Zeker op vlak van kwaliteit. We werden afgelopen zomer overladen met zon en de droogte bereikte voor ons geen kritiek punt. Al mocht die ook niet zo heel veel langer aangehouden hebben.”

Plukken met vijftig man

De pluk startte al eind augustus en duurde tot donderdag 22 september. “Twee tot drie weken vroeger dan normaal”, aldus Martin. “Wanneer we het meerjarig gemiddelde erbij nemen, zien we dat die effectief steeds vroeger valt. Vorig jaar, met die kletsnatte zomer, was dat uiteraard niet het geval.”

De pluk zelf verliep op wieltjes. “Een deel doen we machinaal, maar sommige druivensoorten – zoals de pinot gris en noir – moeten we handmatig plukken. Die moeten we met extra zorg behandelen. Vorige week nog waren we met zo’n vijftig mensen in de weer om alle trossen binnen te halen.”

Marc Dewulf en Charlotte Loosveld van Wijngoed Mikken in Roeselare. © Jan Stragier

De klimaatverandering zorgt ervoor dat onze contreien zich steeds beter lenen om aan wijnbouw te doen. “Maar extremen juich ik zeker niet toe”, benadrukt Martin. “Te droog, te warm, te nat… Daar is geen enkele teelt mee gebaat. De grootste nadelen ondervinden ze momenteel in regio’s als Zuid-Frankrijk, waar de temperaturen stilaan te hoog oplopen. Bij ons zorgt het veranderende weer ervoor dat we steeds makkelijker kwaliteitsvolle wijnen kunnen afleveren.”

Veel suiker

Iets wat ook Marc Dewulf (54) van het Roeselaars Wijngoed Mikken beaamt. “Onze wijngaarden met vier tot vijf jaar op de teller zorgden voor een schitterende productie”, weet hij. “Die zijn goed geworteld en leverden een schitterende productie op. Iets jongere wijngaarden kreunden wel onder de hitte en droogte. Maar 2022 heeft alles in huis om als grand cru bestempeld te worden. De druiven zijn erg aromatisch en bevatten veel suiker.”

Dewulf, die momenteel één hectare druivenranken heeft en jaarlijks 6.000 flessen op de markt brengt, ziet ook een steeds groeiende interesse in wijn van eigen bodem. “De vraag overstijgt het aanbod.”

Iets wat ook bij Entre-Deux-Monts het geval is. “Vroeger moesten we zelf bij horeca-uitbaters en winkels aankloppen, nu staan ze voor onze deur. Bemoedigend voor de toekomst.”

Marc Dewulf treedt zijn Heuvellandse collega bij in de stelling dat de klimaatverandering wijnbouw in West-Vlaanderen een duwtje in de rug geeft. “Vijftien jaar geleden was je niet zeker of je druiven überhaupt wel rijp zouden worden. Die tijd is voorbij. Enkel de voorjaarsvorst is nog een issue. Maar zoals Martin al zei: liever geen extremen. Wij zijn ook begaan met onze collega-landbouwers in andere teelten. Al is de gemiddelde temperatuur bij ons nu ideaal om op een efficiënte manier wijn te verbouwen.”