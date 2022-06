Onze tips voor het Batjesweekend in Roeselare: van verbroederen aan ‘t Vat tot vuurspektakel

Het programma voor de jubileumeditie van de Batjes is uitgebreid. Van optredens op het Stationsplein en de Grote Markt tot Plein Publique, de vele animatie of de vele standjes in de winkelstraten. Om het jullie iets gemakkelijker te maken, lichten we er enkele zaken uit.

Verbroederen aan ‘t Vat van Rodenbach

Op vrijdagavond is het verzamelen geblazen op de Grote Markt. Nadat een stoet van Batjesprinsessen en reuzen het centrum heeft bereikt, wordt een vat met meer dan 3.400 liter aangeklonken en dat tot de laatste druppel. Ondertussen zijn er optredens en dj-sessies, onder meer van Kevin & Mario die een eenmalige comeback plannen. Na twee coronajaren is dit het echte bevrijdingsfeest voor de Roeselarenaars.

Koopjes troef

De Batjes zijn in de eerste plaats een commercieel gegeven, bedoeld om de lokale handelaars en horeca te ondersteunen. Op vrijdagavond zijn de winkels langer open, ook op zondag openen de meeste handelaars hun deuren. Daarnaast zijn er doorheen het centrum ook heel wat kraampjes voorzien. Perfect om een ‘batje’ te doen.

Vélo Apéro

Tijdens het Batjesweekend van 25-26 juni onderneemt de vzw Ride4Charity een wereldrecordpoging ‘langste static cycling les’ op het Polenplein ten voordele van drie goede doelen. Het basisconcept is eenvoudig: met een groep van minstens 10 riders en 1 instructeur kruipen de sportievelingen minstens 31 uur aan een stuk op de spinningfiets. Het Polenplein wordt omgedoopt tot het belevingsplein Vélo Apéro. Ze beginnen er op zaterdag om 9 uur aan en hopen iets na 18.30 uur te mogen vieren.

Plein Publique

Eerst door de centrumstraten slenteren om dan te landen in het Noordhof bij Plein Publique, het is het vaste traject voor heel wat stadsgenoten. Het totaalfestival met animatie en muziek voor groot en klein, is al aan de vijfde editie toe. Het festival kan overal losbarsten. Op het podium, maar evengoed wat verderop. Zowel op zaterdag als zondag een aanrader. Alle info: www.pleinpublique.be.

Retroplezier

De Batjes vieren de 90ste verjaardag. Er wordt een fotozoektocht georganiseerd doorheen het Batjesgebied, waarbij je foto’s uit de oude doos kunt ontdekken. Daarnaast loopt er ook een expo in Galerie Blomme in de Ooststraat.

Lekkers #VANRSL

Roeselare profileert zich als stad van de voeding en dat zal zeker ook tijdens de Batjes het geval zijn. Op zaterdag is er de ‘lekkerste biertoog’ waarbij je verschillende biertjes uit de stad kunt proeven. Op zondag geniet je aan de ‘lekkerste proeftoog’ van heerlijk lokale proevertjes, allemaal Roeselaarse streekproducten met het label 100 procent West-Vlaams.

Music maestro

De organisatie heeft dit jaar extra energie gestoken in het muzikaal programma. Op zaterdag kun je op de Grote Markt terecht voor Gary Hagger. Niemand minder dan Christoff sluit er de avond af. Op het Stationsplein zijn er ‘s avonds optredens van The Juliets en Coco Jr & TAS. Op zondag zorgen Wolfman Jack en Belgian Qua Band voor een vleugje nostalgie op de Grote Markt. Aan het station zijn de danceliefhebbers aan zet met optredens van de beste dancenamen: 2Fabiola en Sylver. Op maandag tal van Vlaamse toppers daar met onder meer Lisa Del Bo en Lindsay voor de senioren in de namiddag en Belle Perez, Gene Thomas, Laura Lynn en Wim Soutaer & Charles Van Domburg.

Vurig eindigen

Dit jaar geen vuurwerk, dat schrikt de beestjes te veel af, maar wel een vuurspektakel op het Stationsplein. Het wordt zelfs een acrobatisch vuurspektakel, want acrobaten tonen zich tegelijk van hun beste kant op de trampolines.

Goed om weten

Op vrijdagavond zal de Grote Markt afgesloten zijn voor het verkeer. Op zaterdag en zondag is heel het centrum verkeersvrij. De verschillende parkings zijn bereikbaar. Concreet kan je terecht in parking De Munt, station, Moermanparking en Wallenparking. Al wordt er aangeraden om met de fiets te komen. Speciaal voor de Batjes voorziet de stad extra fietsparkings: naast Koers en aan het Noordhof bij Plein Publique. Er is ook een vaste fietsenstalling bij ARhus (ondergronds) en eentje aan het station van Roeselare.