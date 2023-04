Ontmoet Maya, Bumba en Plop in Roeselare op zaterdag 8 april.

Op zaterdag 8 april wordt het centrum van Roeselare omgetoverd tot een waar kinderparadijs. High-five met Maya, Bumba of Plop en dan gezellig de winkelstraat in voor een nieuwe outfit of een ijsje: dat is het recept voor een ideale shoppingdag met de kids.

Op 8 april valt er opnieuw van alles te beleven voor het hele gezin in het stadscentrum. Kinderen kunnen zich de hele namiddag uitleven op opblaasbare speeltoestellen in het speeldorp op het Stationsplein. Daarnaast kunnen ze met hun favoriete helden kennis maken tijdens een meet&greet.

Van 14 tot 15 uur kunnen kinderen Maya De Bij ontmoeten op De Munt. Van 15 tot 16 uur is Kabouter Plop op de Vismarkt voor een praatje en een foto. En van 16 tot 17 uur is Bumba te gast op de Grote Markt.

“Roeselare is dé winkelstad bij uitstek, ook samen met de kinderen. Met activiteiten zoals deze in de paasvakantie willen we zorgen voor een leuk programma, voor jong en oud”, aldus burgemeester Kris Declercq

Goedkoop en zorgeloos parkeren

In de centrumparkings De Munt en Wallenparking betaal je op zaterdagnamiddag slechts 1 euro voor vier uur parkeren. In Parking Ooststraat-Station, vlak bij de winkelstraten, betaal je de hele zaterdag 1 euro per 4 uur parkeren. Daar parkeer je dus een volledige dag (8 uur) voor slechts 2 euro. Dat maakt Roeselare qua parking de goedkoopste shoppingstad van de hele provincie!