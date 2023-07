Ontbijtzaak Mazarine sluit noodgedwongen de deuren: “Binnenkort komt stadspand te huur voor startende ondernemer”

De ontbijtzaak Mazarine opende vorig jaar in april de deuren in de Gasthuisstraat. Zaakvoerster Els Lycke won de wedstrijd ‘Grijp je Kans’ en mocht een jaar het handelspand in de Gasthuisstraat 9 gratis gebruiken. Door gezondheidsredenen is Els genoodzaakt om haar ontbijtzaak te sluiten. Mazarine sluit op zondag 16 juli de deuren.

De wedstrijd ‘Grijp je Kans’ werd in 2021 gelanceerd door vzw Ondernemen@Hoppeland, het economisch agentschap voor Poperingse ondernemers en het stadsbestuur om Poperinge als ondernemende stad te promoten en ondernemers met innovatieve ideeën aan te trekken. De Poperingse Els Lycke waagde haar kans en mocht dankzij haar overwinning het winkelpand in de Gasthuisstraat 9 een jaar gratis gebruiken. Mazarine werd een ontbijtzaak met zoete accenten waar je ook chocolade, taart, snoep kunt kopen.

Snuisteren

“Wegens gezondheidsproblemen die nu even op de eerste plaats komen, ben ik genoodzaakt om Mazarine te sluiten. Ik heb me echt gejeund en ben blij en dankbaar voor alle kansen. Ik ben heel erg dankbaar voor alle warme lieve mensen die ik ontmoette. Er zitten pareltjes in Poperinge”, zegt zaakvoerster Els Lycke. “We blijven open tot zondag 16 juli. Alle leuke spullen en inrichting komt op donderdag 20 en vrijdag 21 juli te koop. Snuisteren tussen leuke spullen met een lekkere koffie zal mogelijk zijn.”

Te huur

Het pand in de Gasthuisstraat wordt na augustus te huur gesteld door stad Poperinge. “Els mocht een jaar lang het pand in de Gasthuisstraat gratis gebruiken. Ze liet ons weten dat er jammer genoeg een einde komt aan het verhaal van Mazarine door gezondheidsredenen. We hadden een goed gevoel bij de ontbijtzaak en we dachten dat het een leuk verhaal zou worden. Op sommige zaken heb je natuurlijk geen invloed en we vinden het jammer dat Mazarine de deuren sluit. We wensen Els een spoedig herstel en we hopen dat ze vlug een nieuw avontuur kan aangaan”, zegt Lennert Coutigny, deskundige lokale economie.

Duwtje in de rug

“Het pand zullen we zo snel mogelijk beschikbaar zetten voor een andere startende ondernemer. De huurprijs zal een voordelig tarief zijn. We hopen zo een ondernemer te bereiken die we een duwtje in de rug kunnen geven. Een wedstrijd wordt er niet opnieuw gekoppeld aan dit pand en in de toekomst zijn er ook geen plannen om een gelijkaardige wedstrijd te lanceren. Recent opende biercafé GAST de deuren in de Gasthuisstraat en we hopen dat een ondernemer de weg vindt naar het pand en dat die persoon nog wat extra leven in de brouwerij kan brengen in de Gasthuisstraat.”