“Ons materiaal kan je een leven lang gebruiken”: West-Vlaams handgereedschap van Polet en De Pypere steeds populairder

Nu de lente definitief in het land is, slaan we opnieuw massaal aan het tuinieren. De kans dat je daarbij gereedschap van op-en-top West-Vlaamse makelij gebruikt, is huizenhoog. Bij Polet en De Pypere in Ardooie worden jaarlijks meer dan 1,2 miljoen spades, schoppen, harken en ander handgereedschap gemaakt. En die winnen alleen maar aan populariteit. “Onze omzet stijgt met vijf procent per jaar”, klinkt het.

250.000 schoppen, 60.000 spades en nog tienduizenden andere handgereedschappen zoals harken, bijlen, hakken en schoffels. Wat ze bij Polet en De Pypere jaarlijks vervaardigen, grenst haast aan het onwaarschijnlijke en wordt ook steeds meer in het buitenland geapprecieerd. 75 procent van de ruim drieduizend verschillende productsoorten wordt in eigen land aan de man en vrouw gebracht, maar het exportaandeel groeit jaar na jaar.

“In eigen land hebben we vandaag ruim tweeduizend dealers”, leggen zaakvoerders Xavier Devos (44) en Nicolas Ampe (36) samen met commercieel directeur Stijn Temmerman (43) uit. “In Frankrijk zijn onze items intussen al op een vijfhonderdtal plaatsen te vinden, naast zo’n driehonderd in Nederland en een goeie honderd verdeelpunten die in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk te vinden zijn. En sinds kort zijn we ook op de Zweedse en Deense markt actief.”

‘Ardoois alaam’

Het verhaal begon echter meer dan 150 jaar geleden op twee locaties. In 1873 richtte Joannes De Pypere zijn smidse voor Ardoois Alaam op, waar hij spaden en snijmateriaal voor land- en tuinbouwers maakte. Een kleine zeventig kilometer oostwaarts, in Borsbeke bij Herzele, ontspon zich acht jaar eerder een gelijkaardig verhaal. Daar hielden de broers Francis en August Polet hun smederij boven de doopvont en bouwden ze doorheen de jaren eveneens een uitstekende reputatie in de sector op.

“Onze spades en schoffels worden van generatie op generatie doorgegeven”

In 2015 besloten de twee historische concurrenten de handen in elkaar te slaan en nu timmeren ze, in een nagelnieuwe productiesite van achtduizend vierkante meter, al tien jaar samen aan hun gezamenlijke toekomst.

© JOKE COUVREUR

“We zijn fabrikanten van kwalitatief handgereedschap voor de land- en tuinbouwsector, de bouwindustrie en de do-it-yourselfwereld. En die maken en assembleren we in Ardooie. Dat doen we, samen met onze om en bij de 65 teamleden, met heel veel passie. Onze manier van produceren hebben we doorheen de jaren steeds efficiënter gemaakt, maar we beoefenen nog steeds het pure ambacht dat onze oprichters zo goed onder de knie hadden.”

Polet en De Pypere legt zijn waren in de rekken bij doe-het-zelfzaken en tuincentra, maar staat ook bij bouwmarkten en aanspreekpunten voor professionals hoog aangeschreven.

“We zijn er voor iedereen”, valt te horen. “Van de hobby-(moes)tuinier tot de doorgewinterde aannemer en bouwvakker. Hen bieden we op-en-top lokale topkwaliteit aan: made in Belgium, met louter Europese grondstoffen. Zowel ons staal als hout is van Europese origine en gedreven door ons innovatief dna blijven we op zoek gaan naar nieuwe toepassingen.”

“De kern van wat we doen? met de allerbeste en meest comfortabele handgereedschappen hun hobby of job laten uitoefenen”

Daarbij staat duurzaamheid centraal. “Zo wekken we een substantieel deel van onze elektriciteit op via zonne-energie en ons eigen waterzuiveringsysteem zorgt ervoor dat we 99 procent van de tweeduizend liter water die we wekelijks nodig hebben, kan hergebruikt worden. Onze spades en ander gereedschap spuiten we dan weer met milieuvriendelijke watergedragen natlak, aangebracht door een robot en in combinatie met statische elektriciteit.”

Erfstukken

Een van dé troeven van Polet en De Pypere is het robuuste karakter van hun werktuigen. “We zeggen vaak met een boutade dat je een Polet of De Pypere voor het leven hebt, maar dat klópt ook gewoon. Vaak worden onze spades en schoffels van generatie op generatie doorgegeven. Het zijn als het ware erfstukken”, glimlacht het trio.

© JOKE COUVREUR

“Dat maakt onze job ook zo mooi. We weten dat enorm veel mensen aan de slag gaan met de producten die wij elke dag opnieuw met veel liefde maken. En dat die vaak een verhaal op zich te vertellen hebben. Dáár doen we het voor.”

De komende jaren willen Xavier, Nicolas en Stijn hun familiebedrijf verder laten bloeien. “Onze omzet steeg vorig jaar met vijf procent en klokt nu af op 17,4 miljoen euro. Dit jaar willen we opnieuw even sterk stijgen, zonder daarbij echter de kern van onze zaak uit het oog te verliezen: mensen met de allerbeste en meest comfortabele handgereedschappen hun hobby of job laten uitoefenen.”