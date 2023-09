Online dierenapotheek PharmaPets maakt kans op prestigieuze Mercuriusprijs: op vijf jaar tijd naar omzet van liefst 40 miljoen euro

Het Waregemse PharmaPets maakt kans op de felbegeerde Mercuriusprijs van handelsfederatie Comeos, een award die innovatieve bedrijven in de kijker plaatst. Het bedrijf groeide in amper vijf jaar tijd uit tot de grootste online dierenapotheek van ons land en richt nu zijn pijlen op de rest van Europa. “Ons doel? Huisdieren een zo gezond mogelijke levensstijl helpen schenken.”

Het verhaal van PharmaPets startte in 2018 in de garage van Sven De Waele (45) en Valerie Vanderlinden (38) in Deinze. Hij had toen al een stevige carrière in de e-commerce achter de rug en runde in 2013 liefst 28 webshops die vrijetijdsartikelen aanboden. Dat bewuste jaar volgde een fusie met Fun en stond hij vier jaar lang mee aan het hoofd van de speelgoedwinkelketen.

“Toen die aan een nieuwe eigenaar verkocht werd, stelde ik me de vraag waar mijn volgende uitdaging kon liggen”, legt Sven uit. “Samen met mijn vrouw, die toen als dierenarts in een groepspraktijk aan de slag was, sloeg ik aan het brainstormen. Uiteindelijk hebben we het beste van onze twee werelden gecombineerd.”

PharmaPets positioneert zich als een online dierenapotheek met een duidelijke focus op medische voeding. “We hebben alles in huis om je geliefde hond, kat, parkiet, cavia of konijn een gebalanceerd dieet voor te schotelen. We willen helpen om ze een zo gezond mogelijke levensstijl te schenken. Daar ligt onze grote missie.”

Erg snelle groei

En dat verhaal slaat aan. “Ik herinner me nog goed hoe we in onze garage de eerste pakketjes aan het samenstellen waren, maar na negen maanden waren we die plek al ontgroeid. Het is allemaal erg snel gegaan.”

Iets wat je in het geval van PharmaPets letterlijk mag nemen, want er volgde een verhuizing naar een 350 vierkante meter groot magazijn, nog eens negen maanden later ging het richting een opslagplaats van 650 vierkante meter. “En sinds 2021 huizen we in een pand in Waregem van 4.500 vierkante meter. Al bereiken we ook hier stilaan ons plafond. Daarom willen we volgend jaar met nog eens 3.000 vierkante meter uitbreiden.”

“Per week versturen we 15.000 voedingspakketten”

Het zegt veel, zo niet alles, over hoe de markt op het PharmaPets-concept reageert. In 2018 klokte de onderneming nog af op een jaaromzet van 800.000 euro, in 2020 was dat al 7,5 miljoen euro. “Vorig jaar eindigden we op een omzet van iets meer dan 40 miljoen euro”, klinkt het trots. “Per week versturen we 15.000 pakketjes.”

Over de sleutel tot succes hoeft Sven niet lang na te denken. “Enerzijds is er mijn ervaring in de e-commerce en Valeries expertise als dierenarts, anderzijds onze duidelijk omschreven specialisatie.”

© Joke Couvreur

“Om een voorbeeld te geven: meer dan drieduizend mensen hebben bij ons een VetPet-plan, een gezondheidstraject op maat van je huisdier. We zorgen ook voor onder andere gepersonaliseerde informatie en videoconsultaties bij een van onze vier vaste dierenartsen. Komt daar nog eens bij kijken dat dierenvoeding een repetitief karakter heeft. Huisdierbaasjes zullen altijd voeding en medicatie nodig hebben. Aan ons om op de beste manier de juiste producten aan te bieden.”

Ontzorgen

Dat PharmaPets amper vijf jaar na opstart zo’n vijftig krachten op de payroll zou hebben en tot marktleider in eigen land uitgegroeid zou zijn, hadden Sven en Valerie ook zelf niet durven denken. “Het loopt inderdaad goed. Maar dat het zó zou exploderen…. Ik denk dat ook onze abonnementenformule een grote rol in onze groei speelt.”

“In Nederland en België is die al goed voor veertig procent van onze omzet. Klanten krijgen elke maand een mailtje om hun vaste bestelling te bevestigen, met vijf procent korting erbovenop. Zo ontzorgen we hen en krijgen ze altijd het juiste pakket geleverd. Nu willen we die manier van werken ook in Frankrijk uitrollen.”

© Joke Couvreur

PharmaPets kreeg de afgelopen vijf jaar meer dan een half miljoen unieke klanten over de virtuele vloer en heeft op jaarbasis om en bij de 200.000 terugkerende klanten. “Er staat een solide basis om ons verhaal verder uit te bouwen. Nu willen we volop inzetten op het lanceren van onze eigen voedingsmerken Purviso en Pettitude, samengesteld door onze eigen dierenartsen.”

“We willen op Europees vlak verder opschalen en onderzoeken hoe we ons ecosysteem nog efficiënter kunnen maken. Samenwerkingsverbanden met dierenartsen, fysieke winkelpunten, webinars…. We bruisen van de ideeën.”

De nominatie van de Mercuriusprijs zorgt voor een extra boost, glunderen Sven en Valerie. “Het is een leuke erkenning en tegelijk een reminder dat we onszelf moeten blijven opnieuw uitvinden. Maar weet je wat het allermooist is? Klanten die ons bedanken en vertellen dat onze producten een wereld van verschil betekenen. Dáár doen we het voor.”