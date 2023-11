Oni Onik Fashion uit Oostnieuwkerke mag zich hofleverancier noemen: “Álle klanten zijn koning bij ons”

Wanneer er in het koninklijk paleis een nieuwe kracht uit de startblokken schiet, is de kans huizenhoog dat die een in West-Vlaanderen ontworpen en vervaardigde outfit draagt. Oni Onik Fashion Creations maakt al meer dan dertig jaar de uniformen van de vrouwelijke personeelsleden van het Belgische koningshuis. Die lange staat van dienst zien ze nu bekroond met de titel van hofleverancier. “Een prachtig compliment voor ons harde werk”, klinkt het.

Donderdag 30 november mogen broer en zus Jan en Dicky Vanhoutte en Dicky’s dochter Hélène zich opmaken voor een ritje richting koninklijk paleis in onze hoofdstad. Daar mogen ze, samen met vijf andere Belgische bedrijven, de titel van Gebrevetteerd Hofleverancier in ontvangst nemen.

Daarmee toont het koningshuis zijn vertrouwen in de goederen en service die een onderneming op regelmatige basis aan ons vorstenpaar levert. Iets wat zeker voor Oni Onik Fashion Creations geldt, want al sinds eind jaren tachtig zijn de vrouwelijke personeelsleden er getooid in creaties van het Oostnieuwkerkse modemerk. Jan Vanhoutte (61) en zijn zus Dicky (57) runnen de zaak met heel veel passie en sinds enkele jaren kregen ze de versterking van Dicky’s dochter Hélène Verstraete (29).

“De kiem van ons verhaal werd door onze ouders – Jan Senior en Christiane – gelegd”, beginnen ze hun verhaal. “In 1962 zijn in de Henri Horriestraat in hartje Roeselare gestart met een klein ateliertje, dat toen nog Tati heette. Zestig jaar geleden lag hun focus volledig op kwaliteitsvolle kinderkledij.”

Echte ambacht

Het bedrijfje barstte al snel uit haar voeten en in 1970 volgde de verhuizing naar Oostnieuwkerke. “Toen zijn we ook gestart met avond-, cocktail- en bruidskledij voor dames en hoogwaardige uniformen voor leerlingen.”

“Dit beschouwen we als een keurmerk, te vergelijken met de Michelinsterren voor de culinaire wereld”

Vandaag is Oni Onik Fashion – de naam verwijst trouwens naar thuishaven Oostnieuwkerke – een toonaangevende speler in modewereld en heeft het twaalf mensen in dienst. “Stuk voor stuk absolute toppers die het vak volledig beheersen. Zij vormen de ziel van Oni Onik. Hier creëren we elke dag op maat gemaakte kledij. Van ontwerp over creatie tot volledige afwerking: we doen alles in eigen huis. Waarschijnlijk als enige in België. Een bewuste keuze, maar wij beoefenen nog een echte ambacht. Met heel veel liefde.”

Het voltallige team van Oni Onik Fashion Creations. “Zij vormen de ziel van alles wat we doen.” © JOKE COUVREUR

Het resultaat van die toewijding wordt door heel wat mooie namen gedragen. “Onze corporate wardrobe, zoals onze uniformen officieel heten, vinden hun weg naar onder andere driesterrenrestaurant Boury, Roularta Media Group, Hotel T in Waregem en het hotel De Orangerie in Brugge”, klinkt het trots. “En heel recent hebben we het Belgische damestennisteam van de Billie Jean King Cup mogen kleden. Wij staan garant voor stijlvolle uniformen en outfits op maat.”

Belvédère, Ciergnon…

Die dus ook in royale kringen terug te vinden zijn. “Het koningshuis is wat we noemen een recurrente klant. We krijgen jaarlijks bestellingen binnen, die we uiteraard met oog voor het kleinste detail afwerken.” De creaties van Oni Onik Fashion zijn niet enkel in Laken te vinden.

“We kwamen ook al in het kasteel Belvedère over de vloer”, pikt Dicky in. “Daar had ik de eer om Albert en Paola te ontmoeten. Minzame mensen, maar het contact verloopt uiteraard via het hoofd van het personeel van de koninklijke familie. Alle ontwerpen worden in nauw overleg samen besproken.”

“De komende jaren willen de internationale kaart verder trekken. En dan is de titel van hofleverancier het perfecte visitekaartje”

Onlangs reed Dicky nog naar het buitenverblijf van de koninklijke familie in Ciergnon, bij Namen. “Om ter plekke de maat van een medewerker op te nemen. Zoiets doen we met de glimlach, al gebeurt het niet zo vaak dat we een dergelijke vraag krijgen. Er worden ook niet elk jaar nieuwe uniformen besteld en gemaakt, maar na lang gebruik kan een outfit uiteraard wel wat verslijten. Ik probeer dergelijke trips wel te koppelen aan andere werkbezoeken in de regio.”

Apetrots

Dat ze zich in Oostnieuwerke straks hofleverancier mogen noemen, beschouwen Jan, Dicky en Hélène als een enorme eer. “Dit is een keurmerk, ter vergelijken met de Michelinsterren in de culinaire wereld”, glunderen ze. “Een prachtig compliment voor ons harde werk én dat van onze ouders. We zijn apetrots op wat we doen, een dergelijk schouderklopje doet dan ook heel veel deugd. Dit komt onze uitstraling alleen maar ten goede. De koning is klant bij ons, maar eigenlijk zijn ál onze klanten koning. Wij willen iedereen de allerbeste kledij bezorgen.”

“Wie weet tooit kroonprinses Elisabeth zich ooit in een van onze creaties. Dat zou het plaatje helemaal afmaken”

Naar de ontmoeting met het koningspaar wordt nu al uitgekeken. “Het wordt sowieso een speciaal moment, want het is uiteindelijk koning Filip zelf is die de eindbeslissing heeft over wie zich hofleverancier mag noemen. We zijn heel dankbaar voor deze erkenning.”

Frisse wind

De toekomst oogt mooi voor Oni Onik Fashion Creations. “Al hebben we enkele uitdagende jaren achter de rug. De bankencrisis van 2010 kwam stevig bij ons binnen en tijdens de coronacrisis zijn we maanden gesloten gebleven. Huwelijksfeesten en banketten waren er gewoon niet. We zijn preus op ons werk, maar beseffen tegelijk dat onze producten niet levensessentieel zijn. Aan de andere kant zijn we erg flexibel. We werken met een relatief klein team in België en kunnen zeer snel schakelen.”

© JOKE COUVREUR

Met de komst van Hélène is de derde generatie binnen het bedrijf actief. “Een frisse wind die door ons atelier waait”, glimlachen Dicky en Jan. “Hélène bruist van de ideeën en heeft met NXI een aparte prêt-a-portercollectie in het leven geroepen. Items die je ook in het meer dagelijkse leven uit de kast kan halen.”

“Nu zijn onze creaties in een twintigtal verkooppunten in eigen land te vinden en zijn we ook in Nederland, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk… Die internationale kaart willen we de komende jaren nóg meer trekken. En dan is de titel van hofleverancier het perfecte visitekaartje.”

“Klopt helemaal”, besluit Hélène. “En wie weet tooit kroonprinses Elisabeth zich ooit in een creatie van NXI? Dat zou het plaatje helemaal afmaken.”