Onest is het nieuwste culinaire adresje in Knokke-Heist: “Bewijzen dat afhaalgerechten niet ongezond hoeven te zijn”

Knokke-Heist is alweer een culinair adresje rijker. Geen traditionele horecazaak, wél een traiteurszaak waar seizoensgebonden groenten centraal staan in combinatie met wereldse gerechten. Chef Lobke Blondeel (36) geeft haar passie voor eten op die manier een nieuwe wending. “Alles is vers en met lokale producten bereid. We verwerken onze groenten op een verrassende manier.”

Wie Onest binnenstapt, komt terecht in een kleurrijke wereld. En dat heeft niet per se iets te maken met de smaakvolle inrichting, maar wél met de gerechten die er liggen. “Ze worden gepresenteerd in grote schalen zodat je direct zin krijgt om te proeven”, legt Lobke uit. “Alle bereide gerechten kun je meenemen in de door jouw gewenste portie.”

Afwisseling

Na een carrière bij ENSO boutique hotel zet chef Lobke Blondeel haar passie voor eten nu verder met een zelfgekozen takeawayconcept. Seizoensgebonden groenten zijn er de basisingrediënten in de eigentijdse wereldse gerechten. Je ontdekt er de Midden-Oosterse en mediterrane keuken gecombineerd met het lekkerste uit de hele wereld én een vleugje gastronomische verfijning. “Alles is vers, daar mogen de mensen zeker van zijn”, aldus Lobke. Onest werkt daarvoor onder andere samen met Lekker van hier, die inzet op de korte keten.

Verse groenten mogen dan wel een hoofdrol spelen, de focus ligt niet louter op vegetarische of vegan gerechten. Ook bereidingen met vis, vlees en kaas vind je er terug. “Het is wel zo dat onze groenten op een verrassende manier worden verwerkt in de schotels. Ik hou zelf van afwisseling en nieuwe smaken proeven en ontdekken. Die passie wil ik delen met onze klanten. Het is de bedoeling om steeds een wisselend aanbod te hebben.”

Mezze

Al zijn er wel enkele toppers die je vaak zal terugvinden in de winkel. “De zomerse salade ‘Fruity Feta’ met watermeloen hoort daar zeker bij”, aldus de zaakvoerster. “Maar ook ‘tomatenfeest burrata’, Ceasar salad, kruidige groene salades, smaakvolle tajines, risotto’s en gegrilde groenten zullen regelmatig op het menu staan.”

De ideale manier om te proeven? Daarvoor heeft Lobke een simpele tip. Zet alle lekkere dingen op tafel en neem gewoon van alles iets. “De gerechten van Onest lenen zich er uitstekend toe om als een zogenaamde ‘mezze’ te eten in goed gezelschap. In de foodstore kun je bovendien allerlei dips en aperitiefhapjes vinden, zodat je jouw tafel tot één groot en smaakvol feest kan omtoveren”, zegt ze enthousiast.

Seizoensgebonden

“We willen ook bewijzen dat een afhaal- of traiteurgerecht niet noodzakelijk ongezond hoeft te zijn”, geeft Lobke nog mee. “Alle schotels zijn vers bereid zonder bewaarmiddelen en met zo veel mogelijk seizoensgebonden, biologische, en lokale producten.”

Wie zin heeft om te proeven is welkom in de Koningslaan 147, 8300 Knokke-Heist. Over de middag kun je ook kiezen uit verschillende warme buns (Pastrami, Chicken Chimichurri of buikspek). Er is ook een heerlijke veggie-variant met hummus, mango salsa, aubergine, komkommer, tomaat en rode kool. De zaak is gesloten op dinsdag en woensdag. (MM)